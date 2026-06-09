La venta de autos usados cayó casi 7% en mayo y acumula una baja anual del 5%

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante mayo se comercializaron 144.050 vehículos usados en Argentina, lo que representa una caída del 6,96% respecto al mismo mes de 2025, cuando se habían vendido 154.830 unidades.

La comparación mensual tampoco mostró señales positivas. Frente a abril, cuando se registraron 154.792 operaciones, el mercado experimentó una baja del 6,94%, reflejando una desaceleración en las transacciones de vehículos de segunda mano.

Con estos resultados, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 alcanzó las 736.136 unidades comercializadas, cifra que se ubica un 5,04% por debajo de las 775.213 operaciones registradas durante el mismo período del año pasado.

A pesar del retroceso general, el Volkswagen Gol continúa siendo el vehículo usado más vendido del país, manteniendo su histórica posición de liderazgo dentro del mercado argentino.

Por su parte, en el segmento de vehículos electrificados usados, el Toyota Corolla Cross se consolidó como el modelo más elegido por los compradores, reflejando el creciente interés por tecnologías de movilidad más eficientes y sustentables.

Desde el sector observan con preocupación la evolución del consumo, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, mayores costos de financiamiento y una demanda que continúa mostrando signos de cautela.

Si bien el mercado de usados suele funcionar como refugio frente a las dificultades para acceder a vehículos cero kilómetro, los números de mayo muestran que la desaceleración económica también comienza a impactar sobre este segmento, que venía mostrando una mayor resistencia que otros rubros vinculados al consumo.