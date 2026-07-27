La economía fueguina muestra señales mixtas: récord de exportaciones, pero caen el empleo y el consumo

La economía de Tierra del Fuego presentó durante los primeros meses de 2026 un escenario de fuertes contrastes. Mientras las exportaciones alcanzaron niveles récord impulsadas por el sector energético, distintos indicadores muestran que el consumo interno y el empleo privado continúan debilitados.

Así lo refleja el Monitor FINNOVA – Junio 2026, que destaca que las exportaciones provinciales alcanzaron el mejor registro de los últimos 26 años, aunque la actividad económica sigue en picada especialmente en puestos de trabajo y consumo, a lo que se suma una inflación mensual.

Exportaciones récord gracias a los hidrocarburos

El informe señala que durante abril las exportaciones con origen en Tierra del Fuego totalizaron USD 85,8 millones, un incremento del 133% respecto de marzo y del 103,1% frente al mismo mes de 2025, convirtiéndose en el mejor abril de toda la serie histórica.

En el acumulado del primer cuatrimestre, las ventas al exterior alcanzaron USD 221,6 millones, el valor más alto de los últimos 26 años. El 74% de esas exportaciones correspondió al rubro Combustibles y energía, que fue el principal motor del crecimiento.

El empleo privado sigue cayendo como también el consumo

En contraste, el empleo asalariado privado registró una nueva caída. Según FINNOVA, en marzo la provincia perdió 230 puestos de trabajo respecto del mes anterior, mientras que en la comparación interanual la reducción alcanzó el 8,1%, equivalente a unos 3.150 empleos menos.

A nivel nacional, la caída fue considerablemente menor, con una baja interanual del 1,6%.

El informe también refleja un escenario de menor dinamismo del consumo. Los patentamientos de automóviles totalizaron 416 unidades en mayo, con una caída del 30% interanual, acumulando ocho meses consecutivos de retrocesos.

Las ventas en supermercados alcanzaron $30.733 millones durante abril, aunque registraron una disminución del 3% interanual, lo que, según FINNOVA, evidencia un escenario de estancamiento del consumo.

Construcción y pesca, con señales dispares

En el sector de la construcción se observó una recuperación en la cantidad de empresas activas, que ascendieron a 108 durante abril. Sin embargo, el empleo del sector continúa en retroceso, con una baja interanual del 12,6%.

La pesca marítima, por su parte, mostró uno de los mejores desempeños de los últimos años. Durante mayo se desembarcaron 4.516 toneladas, un volumen superior tanto al promedio de los últimos cinco años como al de la última década.

La inflación en la Patagonia

Según el Gobierno nacional, durante mayo, el índice de precios en la región patagónica fue del 1,7% mensual, por debajo del promedio nacional (2,1%). En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la inflación alcanzó el 13,3% en la Patagonia frente al 14,7% registrado a nivel nacional.

Aunque el informe muestra una mejora en variables vinculadas al comercio exterior y una menor inflación, concluye que la economía fueguina continúa atravesando un escenario heterogéneo, con un sector exportador fortalecido, pero con debilidad persistente en el empleo privado, el consumo y parte de la actividad productiva.