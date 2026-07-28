El Gobierno respondió por los argentinos que no llegan a fin de mes: "Esperamos que cada vez sean menos"

Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial fue consultado sobre la situación de los argentinos que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes debido al nivel de los salarios y las jubilaciones.

En su respuesta, explicó que el Gobierno recibió una economía con múltiples tipos de cambio y una fuerte distorsión cambiaria, lo que derivó en una caída de los salarios reales durante los primeros meses de la gestión tras la devaluación inicial.

Según sostuvo, desde ese momento comenzaron a registrarse mejoras en distintos indicadores económicos, entre ellos la producción, las exportaciones y los salarios reales, aunque reconoció que todavía existen cuestionamientos al comparar la situación actual con otros períodos de mayor actividad económica.

El funcionario también señaló que el proceso de recuperación sufrió una desaceleración durante el escenario preelectoral de 2025, aunque afirmó que desde marzo de este año la economía retomó la senda de mejora y expresó expectativas de que los aumentos salariales continúen superando a la inflación.

Al referirse específicamente a quienes no llegan a fin de mes, recordó una definición del ministro de Economía, Luis Caputo. "Nosotros esperamos que la gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos", expresó.

El vocero sostuvo además que "no todos los argentinos no llegan a fin de mes", aunque reconoció que históricamente existe un sector de la población con dificultades económicas.

En ese sentido, afirmó que el objetivo del Gobierno es continuar con las reformas económicas para reducir esa situación y destacó los datos oficiales sobre la evolución de la pobreza y la indigencia."Hacemos todo este trabajo transformando la Argentina para que la cantidad de argentinos que no llegan a fin de mes cada vez sean menos", concluyó.