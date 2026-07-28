El Gobierno respondió por los argentinos que no llegan a fin de mes: "Esperamos que cada vez sean menos"
Economía28/07/2026
El vocero presidencial defendió el rumbo económico, sostuvo que los salarios reales comenzaron a recuperarse tras la caída inicial de la gestión y afirmó que el objetivo del Gobierno es reducir la cantidad de personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes.
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Un informe revela que Tierra del Fuego registró el mejor desempeño exportador de los últimos 26 años, impulsado por los hidrocarburos. Sin embargo, persisten la caída del empleo privado, el retroceso del consumo y la baja en los patentamientos de vehículos.
"Que el dólar llegue a $1.800 es una posibilidad", afirmó el vocero presidencial Adrián RavierEconomía24/07/2026
El portavoz del Gobierno sostuvo que un tipo de cambio de entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses es un escenario posible, aunque aseguró que la estabilidad cambiaria se mantiene y descartó un atraso significativo del dólar.
El Gobierno impulsa la Ley de Inocencia Fiscal mientras el patrimonio de Caputo vuelve al centro del debateEconomía23/07/2026
El ministro confirmó que enviará al Congreso un proyecto para brindar seguridad jurídica a quienes incorporen dólares al sistema financiero. La iniciativa requerirá acuerdos legislativos y reavivó las discusiones por los millonarios depósitos que el funcionario declaró en el exterior.
La operación busca refinanciar vencimientos de corto plazo mediante el canje de Letras del Tesoro por nuevos bonos vinculados al dólar.
La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó la actualización correspondiente a julio. Además, continuará el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.
El INDEC dio a conocer la inflación nacional del mes y en lo que va del año acumula un 16,8%, según el gobierno. Recreación y los servicios públicos lideraron los aumentos del mes.
Tras encadenar fuertes subas mensuales entre febrero y mayo, el Índice Construya registró una leve contracción, aunque el acumulado del primer semestre logra mantenerse en terreno positivo.
El Gobierno refinancia una deuda de más de US$37 millones con el Banco Central mediante una nueva letra del TesoroEconomía13/07/2026
La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 43/2026. En lugar de pagar en efectivo el 60% de los intereses de una letra intransferible, el Ministerio de Economía emitirá un nuevo título público con vencimiento en 2031 para entregárselo al Banco Central.
BBVA y Banco Santander liderarán los préstamos para Argentina, cuyas operaciones quedarán bajo la órbita de la Justicia de Nueva York.
El Gobierno presentó su plan financiero 2026-2027 y aseguró que no necesitará endeudarse en Wall StreetEconomía06/07/2026
El Ministerio de Economía afirmó que las necesidades de financiamiento están cubiertas para los próximos dos años. Proyecta un fondo de reserva para afrontar los vencimientos de 2027, impulsa una reforma del Banco Central y ratificó que no habrá una devaluación para mejorar la competitividad.
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VIDEO | El Servicio Estatal de Emergencias aseguró que realizó más de 6.100 intervenciones en los últimos siete días, rescató a 31 personas y atribuyó gran parte de los incendios a la ofensiva militar rusa.
Ante medidas del gobierno nacional, Freiberger apuntó contra el silencio de los representantes fueguinos en el CongresoTierra del Fuego27/07/2026
La concejal de Provincia Grande cuestionó la falta de posicionamiento de diputados y senadores fueguinos frente a las medidas del Gobierno nacional y advirtió que afectan intereses estratégicos, la industria, el empleo y la soberanía de la provincia.
Exempleada de Carrefour Ushuaia denunció acoso laboral, violencia de género y un despido sin causaTierra del Fuego27/07/2026
Vanesa Vallejos, quien trabajó durante 20 años en la empresa, aseguró que sufrió hostigamiento por parte de un delegado sindical y otros empleados. Afirmó que presentó denuncias y que inició acciones judiciales tras ser despedida.
Llegó a Ushuaia el barco con las 6.200 toneladas de equipamiento para la nueva usina termoeléctricaTierra del Fuego27/07/2026
Tras un extenso viaje desde China, el buque llegó al Puerto de Ushuaia con 6.200 toneladas de equipamiento para la nueva usina termoeléctrica. La carga incluye turbinas, generadores, transformadores y estructuras que serán trasladadas durante los próximos días hasta el predio de la obra.
Retirarán cordones y habrá un mega operativo de tránsito por el traslado de la nueva usina de UshuaiaTierra del Fuego27/07/2026
El primer buque demandará 238 viajes desde el Puerto de Ushuaia, incluidos 50 traslados de cargas de gran porte. Durante unos diez días habrá cortes parciales, maniobras especiales y modificaciones en distintos sectores de la ciudad.