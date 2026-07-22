Prestaciones por discapacidad: oficializan un aumento del 1,9% para julio

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 1,9% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de julio. La medida fue establecida mediante la Resolución 2227/2026, publicada por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La actualización alcanza a todas las prestaciones incluidas en el nomenclador nacional y fue calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2026, sin diferencias entre los distintos tipos de prestaciones.

Además, la resolución ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones que se brindan en las provincias de la Patagonia, beneficio previsto por la Ley 24.901.

La medida forma parte del esquema de actualizaciones periódicas que aplica el Gobierno sobre los valores del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, tomando como referencia la evolución mensual de la inflación.

Cabe recordar que durante junio los aranceles ya habían sido incrementados un 2,10%, por lo que la nueva actualización representa un nuevo ajuste para mantener los valores de las prestaciones.

Con esta resolución, los nuevos aranceles regirán durante julio para los prestadores que integran el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad en todo el país, manteniéndose también el reconocimiento diferencial para la región patagónica.