Prestaciones por discapacidad: oficializan un aumento del 1,9% para julio
Economía22/07/2026
La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó la actualización correspondiente a julio. Además, continuará el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.
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La operación busca refinanciar vencimientos de corto plazo mediante el canje de Letras del Tesoro por nuevos bonos vinculados al dólar.
El INDEC dio a conocer la inflación nacional del mes y en lo que va del año acumula un 16,8%, según el gobierno. Recreación y los servicios públicos lideraron los aumentos del mes.
Tras encadenar fuertes subas mensuales entre febrero y mayo, el Índice Construya registró una leve contracción, aunque el acumulado del primer semestre logra mantenerse en terreno positivo.
El Gobierno refinancia una deuda de más de US$37 millones con el Banco Central mediante una nueva letra del TesoroEconomía13/07/2026
La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 43/2026. En lugar de pagar en efectivo el 60% de los intereses de una letra intransferible, el Ministerio de Economía emitirá un nuevo título público con vencimiento en 2031 para entregárselo al Banco Central.
BBVA y Banco Santander liderarán los préstamos para Argentina, cuyas operaciones quedarán bajo la órbita de la Justicia de Nueva York.
El Gobierno presentó su plan financiero 2026-2027 y aseguró que no necesitará endeudarse en Wall StreetEconomía06/07/2026
El Ministerio de Economía afirmó que las necesidades de financiamiento están cubiertas para los próximos dos años. Proyecta un fondo de reserva para afrontar los vencimientos de 2027, impulsa una reforma del Banco Central y ratificó que no habrá una devaluación para mejorar la competitividad.
Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% en junio, pero acumulan una caída del 2,5% en el añoEconomía05/07/2026
El repunte interanual estuvo impulsado por el pago del aguinaldo y el Mundial de fútbol. Sin embargo, las ventas cayeron 1,3% respecto de mayo y el primer semestre cerró con un balance negativo para el comercio minorista.
ANSES confirmó un incremento del 2,15% para jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de julio. Además decidió mantener el bono de 70 mil pesos que dispuso el ex ministro de Economía Sergio Massa desde diciembre del 2023.
El Gobierno aplicará un aumento parcial del impuesto a los combustibles en julio y postergó la suba total para agostoEconomía01/07/2026
A través de un decreto, el Gobierno mantiene el esquema gradual de actualización de los impuestos sobre las naftas y el gasoil. El ajuste completo recién comenzará a regir desde agosto.
El Gobierno refinancia deuda con el Banco Central y emite una nueva letra en dólares por USD 3,8 millonesEconomía25/06/2026
El Ministerio de Economía emitirá un nuevo título en dólares para cancelar parte de los compromisos financieros que mantiene con el Banco Central, extendiendo los vencimientos hasta 2031.
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