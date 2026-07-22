El Gobierno refinancia deuda con un nuevo canje de bonos dólar linked

El Gobierno nacional oficializó un nuevo canje de deuda pública destinado a extender los vencimientos de corto plazo mediante la conversión de instrumentos vinculados al dólar. La medida fue establecida a través de la Resolución Conjunta 45/2026, publicada por las secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía.

La operación permitirá a los tenedores de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el 31 de julio de 2026 canjear ese instrumento por una nueva Letra con vencimiento el 31 de agosto de 2026 o, alternativamente, por un Bono del Tesoro dólar linked con vencimiento el 15 de diciembre de 2028.

De acuerdo con la resolución, la ampliación de la emisión podrá alcanzar hasta USD 4.200 millones en el caso de las nuevas Letras del Tesoro y hasta USD 5.100 millones para los bonos con vencimiento en 2028, siempre dentro de los límites autorizados por la Ley de Presupuesto 2026.

La licitación se realizó este 21 de julio, mientras que la liquidación de las operaciones adjudicadas quedó prevista para el 24 de julio. Los participantes pudieron presentar ofertas para cualquiera de las dos opciones ofrecidas por el Ministerio de Economía.

La iniciativa forma parte de la estrategia financiera del Gobierno para administrar los vencimientos de deuda y mejorar el perfil de pagos, ofreciendo a los inversores la posibilidad de reemplazar títulos de corto plazo por instrumentos con vencimientos más largos, sin necesidad de realizar desembolsos en efectivo.