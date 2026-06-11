Varios sectores de Río Grande estarán sin agua este viernes

El Municipio de Río Grande informó que este viernes 12 de junio se llevará a cabo un corte total en el suministro de agua potable que afectará a los barrios Centro, Mutual, Profesional, Buena Vista, AGP, Parque Industrial y zonas aledañas como Intevu, Danés, Bishop, Camioneros y Perón. La interrupción del servicio está programada desde las 5:00 hasta las 12:00 horas aproximadamente, debido a tareas de reparación de urgencia tras la rotura de un acueducto de alimentación en la red de distribución.

De forma paralela, las autoridades locales advirtieron que en el resto de la ciudad se registrará baja presión en el servicio, por lo que se solicita a toda la comunidad extremar el cuidado del consumo de agua hasta que la situación logre regularizarse por completo.

A raíz de esta contingencia, el Ministerio de Educación de la provincia dispuso la suspensión de las actividades escolares durante el turno mañana de este viernes. La medida alcanza exclusivamente a los establecimientos educativos ubicados en las zonas afectadas por el corte total, ya que la falta de suministro impide garantizar las condiciones sanitarias y de higiene mínimas para el dictado de clases. En los sectores con baja presión, la actividad escolar se desarrollará con normalidad.

Los establecimientos educativos que no tendrán clases en el turno mañana son:

Colegio Provincial "Dr. Esteban Laureano Maradona"

Colegio Provincial Haspen

Colegio Provincial "Dr. René Favaloro"

Colegio Provincial "Comandante Luis Piedrabuena"

Colegio Provincial de Educación Técnica (CPET)

Escuelas Provinciales N° 2, 7, 8, 10, 14, 19, 23 y 35

Jardines de Infantes N° 1, 3, 4, 5 (Anexo), 9, 12, 16 y 21

Centro de Educación e Intervenciones Tempranas

EDEI

Escuela Wikam

CAAD

Centro Terapéutico Educativo

Se solicita a los vecinos de los sectores afectados tomar las medidas preventivas necesarias y almacenar agua con anticipación para mitigar el impacto de los trabajos de emergencia.