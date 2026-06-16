El tiempo en Ushuaia: ¿Cómo sigue el clima tras el temporal de lluvia?

Luego de un lunes feriado marcado por abundantes precipitaciones en la capital fueguina, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar de forma paulatina. El ingreso de una masa de aire frío generará un marcado descenso térmico, dando paso a jornadas estables pero gélidas, antes del regreso de la inestabilidad.

A continuación, el detalle del pronóstico informativo para el miércoles 17 y el jueves 18 de junio, según los datos meteorológicos locales.

Luego de un lunes feriado marcado por las abundantes precipitaciones en la capital fueguina, las condiciones meteorológicas comienzan a estabilizarse de forma paulatina. El ingreso de una masa de aire frío generará un marcado descenso térmico, dando paso a jornadas muy gélidas antes del regreso de la inestabilidad hacia el final de la semana.

A continuación, te presentamos el detalle informativo del pronóstico para los próximos días, desde el martes 16 hasta el jueves 18 de junio, según los datos meteorológicos locales.

Martes 16 de junio: Transición y paulatina mejora

Para este martes, tras el paso del temporal, se espera una jornada de transición con nubosidad variable y un marcado ambiente invernal, aunque con baja probabilidad de precipitaciones durante el día.

Temperaturas: El termómetro registrará una temperatura máxima de 0°C y una mínima que se posicionará en los -4°C .

Estado del cielo: Se prevé nubosidad variable, sin estimación de lluvias o nevadas significativas para la tarde y la noche.

Viento: Los vientos soplarán del sector sudoeste (SW) rotando al oeste (W), con intensidades moderadas de entre 15 y 23 km/h.

Miércoles 17 de junio: Marcado descenso de temperatura

Para este miércoles se prevé una jornada caracterizada por el frío polar y la ausencia de precipitaciones, lo que facilitará la formación de escarcha debido al agua acumulada en los días previos.

Temperaturas: La temperatura máxima estimada será de 2°C por la tarde, mientras que la mínima descenderá notablemente hasta alcanzar los -7°C .

Estado del cielo: Se espera un cielo mayormente cubierto durante la madrugada, la tarde y la noche, presentándose parcialmente nuboso únicamente durante la mañana.

Precipitaciones: No se registrarán lluvias ni nevadas a lo largo de todo el día (0 mm).

Viento: Los vientos soplarán de manera constante desde el sector norte (N), con velocidades leves de entre 8 y 9 km/h.

Jueves 18 de junio: Cielo cubierto y lluvias débiles hacia la noche

Durante la jornada del jueves, el termómetro registrará un leve ascenso en los valores mínimos, aunque el cielo se mantendrá gris y desmejorará hacia el final del día.