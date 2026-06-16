Comienza el juicio por el incendio que terminó con dos vidas en Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio este miércoles 17 de junio al juicio oral y público contra un hombre acusado de provocar un incendio que causó la muerte de dos personas en Ushuaia.

El hecho ocurrió durante la mañana del 5 de septiembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle San Pedro al 100. Según la investigación judicial, el imputado habría ingresado al inmueble y generado de manera intencional un foco ígneo mientras varias personas se encontraban descansando en el interior.

Como consecuencia del incendio, dos ocupantes perdieron la vida, mientras que otras personas lograron escapar del lugar. Dos de los sobrevivientes sufrieron lesiones de carácter leve.

Además de la acusación vinculada al incendio, el hombre también deberá responder por la presunta sustracción de dos garrafas que posteriormente fueron halladas en el predio donde se produjo el siniestro.

La Fiscalía sostiene que el acusado habría utilizado el fuego como medio para provocar la muerte de las víctimas. Por ese motivo, la causa fue calificada provisoriamente como homicidio agravado por el medio empleado, consumado respecto de las dos personas fallecidas y en grado de tentativa en relación con quienes sobrevivieron al incendio.

El juicio estará a cargo de los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía. La acusación será sostenida por el fiscal Daniel Curtale, mientras que la defensa estará representada por el abogado Carlos Alfonzo.

Durante las audiencias está prevista la declaración de 12 testigos, además de la incorporación de pericias e informes documentales reunidos durante la etapa de instrucción.





