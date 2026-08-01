Determinaron que el incendio en el que murió una mujer en Río Grande fue accidental

La Policía Provincial confirmó este sábado que el incendio en el que una mujer perdió la vida y un adolescente de 17 años sufrió quemaduras en la ciudad de Río Grande tuvo un origen accidental.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre Pasaje Rivarola al 1300, donde personal de la Comisaría Primera y de Bomberos intervino tras el alerta. Los efectivos lograron sofocar las llamas y controlar la situación.

Como consecuencia del incendio, un joven de 17 años resultó con quemaduras y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En tanto, en el interior de la vivienda fue hallada sin vida una mujer mayor de edad.

Tras la inspección técnica realizada por la División Bomberos Río Grande, la Policía informó que el incendio se originó de manera accidental.

De acuerdo con el informe pericial, el fuego comenzó por el recalentamiento de una pared de madera contigua al caño metálico de evacuación de gases de un termotanque, lo que terminó provocando el inicio del foco ígneo.

Con esta pericia, las autoridades descartaron, en principio, la existencia de un origen intencional del incendio. La causa continúa con intervención del Juzgado de Instrucción de turno, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.