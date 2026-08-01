¿Qué documentación se necesita para viajar de Argentina a Chile por Tierra del Fuego? Guía completa 2026

Foto: Paso fronterizo argentino en Tierra del Fuego

Cada año, miles de fueguinos y turistas cruzan hacia Chile por el Paso Internacional San Sebastián, ya sea para viajar a Punta Arenas, recorrer la Patagonia chilena o continuar el trayecto terrestre hacia el norte de Argentina.

Antes de emprender el viaje, es fundamental verificar que toda la documentación se encuentre vigente y cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias y aduaneras de ambos países.

Documentación para ingresar a Chile

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar a Chile presentando cualquiera de estos documentos:

DNI tarjeta (último ejemplar emitido).

DNI libreta celeste (último ejemplar).

Pasaporte vigente.

No son válidos:

DNI de tapa verde o bordó.

Constancia de DNI en trámite.

Documentos deteriorados que impidan identificar al titular.

Si viajan menores de edad

Los requisitos cambian según quién acompañe al menor:

Con ambos padres: deberán acreditar el vínculo mediante el DNI del menor (si figuran los datos filiatorios), partida de nacimiento o libreta de familia.

deberán acreditar el vínculo mediante el DNI del menor (si figuran los datos filiatorios), partida de nacimiento o libreta de familia. Con uno solo de los padres: además de acreditar el vínculo, será necesaria la autorización del progenitor que no viaja.

además de acreditar el vínculo, será necesaria la autorización del progenitor que no viaja. Con terceros o solos: deberán presentar la autorización correspondiente emitida por escribano, autoridad judicial o Migraciones, según el caso.

Documentación obligatoria del vehículo

Si el viaje se realiza en automóvil, también deberá presentarse:

Licencia de conducir vigente.

DNI.

Cédula verde del vehículo.

Si el conductor no es el titular, la autorización correspondiente o la documentación habilitante.

Seguro vigente con cobertura para circular en Chile.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o VTV, cuando corresponda.

Además, el vehículo debe llevar los elementos de seguridad obligatorios, entre ellos:

Matafuego.

Balizas portátiles.

Se recomienda también viajar con rueda de auxilio en condiciones, crique, llave de ruedas y botiquín de primeros auxilios.

Declaración ante las autoridades chilenas

Al ingresar a Chile, los viajeros deben completar la Declaración Jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), donde se informa si se transportan alimentos, productos de origen vegetal o animal, semillas u otros artículos sujetos a control sanitario. No declarar estos productos puede derivar en multas.

¿Qué pasa si viajás con mascotas?

Quienes crucen la frontera con perros o gatos deben cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por SENASA y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, incluyendo la documentación veterinaria exigida para cada caso.

Horario del Paso San Sebastián

El Paso Internacional San Sebastián, principal conexión terrestre entre Tierra del Fuego y Chile, funciona habitualmente entre las 8:00 y las 22:00 horas, aunque su operación puede verse afectada por condiciones climáticas adversas, especialmente durante el invierno. Antes de viajar es recomendable verificar el estado del paso y de las rutas.

Foto: Paso fronterizo chileno en Tierra del Fuego

¿Es obligatorio contratar un seguro para ingresar a Chile?

Sí. Todos los vehículos con patente extranjera que ingresan a Chile deben contar con el SOAPEX (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros), un requisito exigido por la legislación chilena. Sin este seguro, las autoridades pueden impedir la circulación del vehículo, aplicar multas e incluso retenerlo.

El SOAPEX cubre las lesiones o el fallecimiento de las personas involucradas en un accidente de tránsito ocurrido en Chile, pero no cubre los daños materiales del vehículo. Por ese motivo, también es recomendable contar con un seguro automotor con cobertura de responsabilidad civil para circular en el país.

Se recomienda contratar el SOAPEX antes de viajar, ya que es uno de los documentos que pueden ser solicitados durante el ingreso al país y en controles de tránsito realizados por Carabineros de Chile.