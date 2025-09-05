Incendio en una vivienda dejó dos personas fallecidas en Ushuaia

El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.

Policiales05/09/2025

Un trágico incendio se registró este viernes en una vivienda ubicada en calle Isla San Pedro 100, donde trabajaron de manera conjunta efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Ushuaia.

En el lugar se asistió a tres personas, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Regional Ushuaia debido a la inhalación de humo.

Durante las tareas de extinción, el personal de bomberos encontró en el interior del inmueble dos cuerpos sin vida, cuya identificación aún se encuentra en proceso.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción de turno, mientras que peritos especializados realizarán las tareas correspondientes para determinar el origen del siniestro.

3711755006983877611Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio Peniel

+ Noticias
Lo + visto en U24
NOTICIAS EN TU CORREO