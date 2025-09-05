El sospechoso, de 36 años, fue detenido con el teléfono sustraído en su poder y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.
Incendio en una vivienda dejó dos personas fallecidas en Ushuaia
El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.Policiales05/09/2025
Un trágico incendio se registró este viernes en una vivienda ubicada en calle Isla San Pedro 100, donde trabajaron de manera conjunta efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Ushuaia.
En el lugar se asistió a tres personas, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Regional Ushuaia debido a la inhalación de humo.
Durante las tareas de extinción, el personal de bomberos encontró en el interior del inmueble dos cuerpos sin vida, cuya identificación aún se encuentra en proceso.
La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción de turno, mientras que peritos especializados realizarán las tareas correspondientes para determinar el origen del siniestro.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Alcohol al volante en Ushuaia: Chocó, incendió su camioneta y terminó aprehendidoPoliciales30/08/2025
El incidente sucedió en Padín Otero y Congreso Nacional, donde el conductor alcoholizado resultó milagrosamente ileso.
El hecho ocurrió en la intersección de Perón Sur con calle Río Iguazú, cuando un automóvil impactó contra un peatón de 50 años, que debió ser trasladada al hospital.
La DPE informó que el siniestro afectó a la zona céntrica y sectores cercanos; bomberos y personal técnico trabajan para restablecer el servicio.
Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de UshuaiaPoliciales22/08/2025
Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.
La detención se produjo luego de la denuncia de un joven, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.
Cinco personas, entre ellas tres niños, permanecen internados en Ushuaia por monóxido de carbonoPoliciales21/08/2025
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
A las medidas de fuerza que se vienen aplicando continuamente desde marzo de este año, sumado los últimos acampes que mantiene el gremio, ahora anunciaron un nuevo paro que afectará a las clases.
La mayoría de las víctimas fueron registradas en zonas montañosas, donde casi todos los edificios quedaron destruidos.
López rechazó el veto de Milei a la discapacidad y afirmó que los libertarios "son una banda de chorros"Buenos Aires04/09/2025
La senadora fueguina cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunció la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. “En la calle cantan Karina es alta coimera", apuntó.
El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.