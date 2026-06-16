Tras el paso por Canadá, funcionarios de Melella estuvieron en Nueva York junto con inversores

Mientras la provincia enfrenta desafíos financieros y busca impulsar nuevos proyectos productivos, una delegación del Gobierno de Tierra del Fuego mantuvo reuniones con inversores y representantes del mercado financiero internacional en la ciudad de Nueva York.

La actividad se desarrolló en Manhattan y formó parte de una agenda de promoción económica impulsada por la gestión de Gustavo Melella, que días atrás también participó de la Global Energy Show en Canadá para presentar oportunidades vinculadas al sector energético fueguino.

Durante los encuentros, los funcionarios provinciales expusieron indicadores económicos, proyectos estratégicos y perspectivas de inversión en Tierra del Fuego. Además, uno de los puntos centrales de la presentación estuvo vinculado a la posibilidad de que la provincia vuelva a acceder en el futuro a los mercados internacionales de capitales.

La apertura estuvo a cargo del gobernador Gustavo Melella y del ministro de Economía, Alejandro Barrozo, quienes participaron de manera remota. Posteriormente, la ministra de Energía, Gabriela Castillo; el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino; y el titular de Terra Ignis, Maximiliano Dalessio, profundizaron sobre las oportunidades de negocios e inversión en la provincia.

Según informó el Gobierno, de las reuniones participaron fondos de inversión, analistas financieros y tenedores de bonos interesados en conocer el potencial económico fueguino, especialmente en materia energética y productiva.

La gira internacional se produce en un contexto donde distintas provincias buscan captar inversiones y financiamiento para sostener obras y proyectos de desarrollo, en medio de un escenario económico marcado por restricciones presupuestarias y una fuerte competencia por atraer capitales.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los encuentros permitieron avanzar en contactos con actores financieros internacionales y generar interés sobre futuras oportunidades de inversión en Tierra del Fuego.