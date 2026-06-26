Adrián Ravier debutó como vocero presidencial

El diputado nacional Adrián Ravier tuvo este jueves su primera aparición pública como nuevo vocero presidencial, cargo que quedó vacante tras la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

En una conferencia de prensa realizada ante un reducido grupo de periodistas, Ravier dedicó buena parte de su exposición a repasar su trayectoria académica y a destacar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Durante su presentación, el flamante vocero sostuvo que el mandatario nacional encabezó una transformación política y económica a partir de lo que definió como una "batalla cultural".

"Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo Presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas", afirmó.

Ravier también defendió la gestión económica del Ejecutivo y aseguró durante su gestión no tendrá intromisión sobre poderes del Estado.