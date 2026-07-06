Inglaterra eliminó a México en un partidazo y avanzó a los cuartos de final

Inglaterra logró una clasificación épica a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 al derrotar por 3 a 2 a México en un encuentro vibrante disputado en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró carácter para sostener la ventaja pese a jugar con diez futbolistas durante buena parte del segundo tiempo.

El inicio fue electrizante. Jude Bellingham apareció por duplicado para adelantar a los ingleses con goles a los 36 y 38 minutos, aunque Julián Quiñones descontó para el seleccionado mexicano a los 42', dejando el marcador 2-1 antes del descanso.

MUNDIAL +24 MÉXICO 2 final del partido INGLATERRA 3 36' JUDE BELLINGHAM Inglaterra 38' JUDE BELLINGHAM Inglaterra JULIÁN QUIÑONES México 42' 60' HARRY KANE Inglaterra RAÚL JIMÉNEZ México 69'

En el complemento, Inglaterra sufrió un duro golpe con la expulsión de Jarell Quansah a los 54 minutos, pero seis minutos después Harry Kane amplió la diferencia desde el punto del penal para establecer el 3-1.

México no bajó los brazos y volvió a meterse en partido gracias a un penal convertido por Raúl Jiménez a los 69 minutos. A partir de allí, el conjunto local fue con todo en busca del empate, generando varias situaciones de peligro, aunque la defensa inglesa resistió hasta el pitazo final.