Inglaterra eliminó a México en un partidazo y avanzó a los cuartos de final

Los ingleses se impusieron por 3-2 en un encuentro cargado de emociones. México luchó hasta el final y estuvo muy cerca de forzar el alargue, pero la selección de Thomas Tuchel resistió con un jugador menos y selló su clasificación.
Mundial 202606/07/2026

Mundial FOTO (3)

Inglaterra logró una clasificación épica a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 al derrotar por 3 a 2 a México en un encuentro vibrante disputado en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró carácter para sostener la ventaja pese a jugar con diez futbolistas durante buena parte del segundo tiempo.

El inicio fue electrizante. Jude Bellingham apareció por duplicado para adelantar a los ingleses con goles a los 36 y 38 minutos, aunque Julián Quiñones descontó para el seleccionado mexicano a los 42', dejando el marcador 2-1 antes del descanso.

MUNDIAL +24
MÉXICO
2
final del partido
INGLATERRA
3
36'
JUDE BELLINGHAM
Inglaterra
38'
JUDE BELLINGHAM
Inglaterra
JULIÁN QUIÑONES
México
42'
60'
HARRY KANE
Inglaterra
RAÚL JIMÉNEZ
México
69'

En el complemento, Inglaterra sufrió un duro golpe con la expulsión de Jarell Quansah a los 54 minutos, pero seis minutos después Harry Kane amplió la diferencia desde el punto del penal para establecer el 3-1.

México no bajó los brazos y volvió a meterse en partido gracias a un penal convertido por Raúl Jiménez a los 69 minutos. A partir de allí, el conjunto local fue con todo en busca del empate, generando varias situaciones de peligro, aunque la defensa inglesa resistió hasta el pitazo final.

Los minutos finales fueron de máxima tensión, con México atacando constantemente y los ingleses defendiendo la ventaja hasta el pitazo fina a los 90'+13'.

Con este triunfo, Inglaterra se clasificó a los cuartos de final, mientras que el seleccionado mexicano, uno de los anfitriones del torneo, se despidió tras protagonizar uno de los mejores partidos del Mundial.

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