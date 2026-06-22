Argentina venció 2-0 a Austria y sigue ilusionada con la cuarta estrella

Estuvimos dentro del Estadio de Dallas y las pantallas mostraban el segundo gol de Messi

Argentina dio otro paso firme en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2 a 0 a Austria y mantenerse en carrera con la ilusión intacta de conquistar su cuarta estrella. Una vez más, Lionel Messi fue el gran protagonista de la jornada al marcar los dos goles de la victoria y liderar a la Albiceleste en un partido que volvió a demostrar su vigencia en la élite del fútbol mundial.

A dos días de cumplir 39 años, el capitán argentino continúa desafiando el paso del tiempo. No necesita intervenir constantemente para marcar diferencias: sabe cuándo aparecer, dónde ubicarse y cómo resolver los momentos clave de un encuentro.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina. Messi dispuso de un penal para abrir el marcador, pero no logró convertir. Sin embargo, lejos de desanimarse, el rosarino tomó las riendas del equipo y terminó siendo determinante con dos golazos que desataron el festejo de los miles de argentinos presentes en las tribunas y de todo un país que sigue soñando.

Austria intentó mantenerse en partido durante varios pasajes del encuentro, pero Argentina mostró solidez defensiva y controló el desarrollo cada vez que fue necesario. Con el paso de los minutos, la diferencia de jerarquía se hizo notar y la Albiceleste terminó administrando la ventaja con autoridad.

La victoria representa el segundo triunfo consecutivo para el conjunto argentino en el Mundial 2026 y fortalece sus aspiraciones de avanzar con paso firme hacia las instancias decisivas. Además, permite seguir alimentando la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo, un objetivo que moviliza a millones de hinchas en todo el país y del Mundo.