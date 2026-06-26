Así quedaron los cruces y clasificados a los dieciseisavos del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a llegar a su fin y varias selecciones ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final. Mientras algunos grupos quedaron completamente definidos, otros todavía mantienen la incertidumbre sobre los clasificados y los cruces de la próxima instancia.

Entre los equipos que finalizaron como líderes aparecen varias de las grandes candidatas al título. México se quedó con el Grupo A tras ganar sus tres partidos, mientras que Suiza sorprendió al finalizar en la cima del Grupo B. Brasil hizo lo propio en el Grupo C y Estados Unidos ganó el Grupo D.

En el Grupo E, Alemania avanzó como líder pese a su derrota en la última jornada frente a Ecuador, mientras que Países Bajos terminó primero en el Grupo F tras golear a Suecia. Francia dominó el Grupo I con puntaje ideal y Argentina aseguró el primer puesto del Grupo J gracias a sus victorias sobre Argelia y Austria, con Lionel Messi como gran figura.

Entre los escoltas ya clasificados aparecen Sudáfrica, Canadá, Marruecos, Australia, Costa de Marfil, Japón y Noruega. También Colombia aseguró su presencia en la siguiente ronda y definirá con Portugal cuál de los dos finalizará primero en el Grupo K.

Varios equipos también mantienen viva la ilusión como mejores terceros. Bosnia y Herzegovina ya tiene asegurado su boleto a la fase eliminatoria, al igual que Ecuador y Suecia. Corea del Sur, Paraguay y Senegal deberán esperar la definición de los restantes grupos para conocer si logran avanzar.

En tanto, los Grupos G, H, K y L todavía no definieron todas sus posiciones. Egipto, Irán y Bélgica llegan con posibilidades de terminar primeros en el Grupo G, mientras que España, Uruguay y Cabo Verde pelean por el liderazgo del Grupo H. En el Grupo K, Colombia y Portugal definirán el primer puesto, y en el Grupo L Inglaterra, Ghana y Croacia aún conservan opciones de quedarse con la cima.

Clasificados como primeros de grupo

Grupo A: México

Grupo B: Suiza

Grupo C: Brasil

Grupo D: Estados Unidos

Grupo E: Alemania

Grupo F: Países Bajos

Grupo I: Francia

Grupo J: Argentina

Clasificados como segundos

Sudáfrica

Canadá

Marruecos

Australia

Costa de Marfil

Japón

Noruega

Mejores terceros ya clasificados

Bosnia y Herzegovina

Ecuador

Suecia

Equipos que esperan como terceros

Corea del Sur

Paraguay

Senegal

Selecciones eliminadas

Chequia, Catar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Irak, Jordania y Panamá ya se despidieron de la Copa Mundial 2026. También quedaron sin posibilidades de avanzar Uzbekistán y otras selecciones que no logren alcanzar los puestos de clasificación en la última jornada de los grupos que siguen abiertos.

Con los dieciseisavos de final cada vez más cerca, el Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva. En los próximos días quedarán definidos los últimos clasificados y el cuadro completo de cruces rumbo a la gran final.