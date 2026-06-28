Estos son los 28 equipos clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a definir su cuadro de eliminación directa. A falta de los últimos partidos de la fase de grupos, ya son 28 las selecciones que sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que solo cuatro lugares permanecen vacantes.

Entre los grandes favoritos que avanzaron aparecen Argentina, vigente campeona del mundo; Francia, Brasil, Inglaterra, España, Países Bajos, Bélgica, Portugal y Alemania, que lograron cumplir con el objetivo de superar la primera fase.

También aseguraron su presencia México, Estados Unidos, Colombia, Suiza, Marruecos, Canadá, Australia, Costa de Marfil, Japón, Egipto, Cabo Verde, Noruega, Austria, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Suecia, Paraguay, Senegal, Ghana, República Democrática del Congo y Argelia.

Varios de estos seleccionados avanzaron como líderes de sus grupos, mientras que otros consiguieron el boleto como escoltas o entre los mejores terceros, en un formato que volvió a ofrecer definiciones muy ajustadas.

En contrapartida, la fase de grupos ya llegó a su fin para Curazao, Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá, Catar, Chequia e Irak, que quedaron sin posibilidades de continuar en competencia.

Con la mayoría de los cruces prácticamente definidos, el Mundial 2026 ingresará en su etapa más esperada: los dieciseisavos de final, donde cada partido será de eliminación directa y el margen de error desaparecerá por completo.