GOL confirmó vuelos entre Brasil y Ushuaia para la temporada de verano

La aerolínea GOL Líneas Aéreas anunció que mantendrá la conectividad entre Brasil y Tierra del Fuego durante la temporada de verano, con una nueva operación estacional que unirá San Pablo, El Calafate y Ushuaia.

Los vuelos comenzarán el 26 de noviembre de 2026 y se extenderán hasta el 27 de marzo de 2027, con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y sábados.

El itinerario partirá desde San Pablo con escala en El Calafate antes de arribar a Ushuaia, mientras que el vuelo de regreso despegará desde la capital fueguina con destino directo al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, el principal centro de conexiones aéreas de Brasil.

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Dante Querciali, señaló que la continuidad de los vuelos refleja la confianza de la compañía aérea en el destino, luego de los resultados obtenidos durante la temporada de invierno.

La nueva operación será realizada con aeronaves Boeing 737 y permitirá mejorar la conectividad de Ushuaia con la amplia red de destinos nacionales e internacionales que GOL opera desde San Pablo.