La nueva usina de Ushuaia entra en una etapa clave con la llegada de 6.200 toneladas de equipamiento desde China

La construcción de la nueva Usina de Ushuaia ingresará en una etapa decisiva con la llegada de un buque proveniente de China, que transporta más de 1.800 componentes destinados a la futura central eléctrica.

Ante la magnitud de la operación, el Gobierno de Tierra del Fuego puso en marcha un amplio operativo logístico para coordinar la descarga, el traslado y el almacenamiento del equipamiento, que en conjunto supera las 6.200 toneladas.

La planificación fue analizada en una reunión encabezada por la ministra de Energía, Gabriela Castillo, junto a representantes de Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., empresa de capitales chinos vinculada al proyecto, y de Logística Antártica S.A., responsable del transporte terrestre de la carga.

El envío incluye contenedores, estructuras metálicas, cajas de madera, carretes de cable, cemento y otros equipos de gran porte que serán utilizados en la construcción y posterior puesta en funcionamiento de la nueva usina.

Un operativo de gran escala

Debido al volumen y peso del equipamiento, el Gobierno provincial trabaja en conjunto con la Municipalidad de Ushuaia para organizar el tránsito durante el desplazamiento de los camiones de carga pesada por distintos sectores de la ciudad.

Una vez descargados en el puerto, los equipos serán trasladados a un depósito fiscal transitorio habilitado por la Aduana, donde permanecerán almacenados y organizados hasta que puedan ser incorporados al proceso de montaje de la central.

La ministra Gabriela Castillo señaló que la llegada de los equipos representa "un momento central para el desarrollo de la nueva Usina de Ushuaia" y remarcó que se trata de una operación que requiere una planificación anticipada y una coordinación permanente entre organismos públicos y empresas.