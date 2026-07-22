El turismo se recupera en Ushuaia, pero preocupa la crisis de los servicios y el estado del puerto

El muelle de catamaranes de Ushuaia quedó fuera de servicio | Foto: Archivo

La temporada de invierno comenzó a mostrar una recuperación en Ushuaia después de un junio con escaso movimiento turístico. Así lo aseguró Ángel Brisighelli, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Argentina (FEDECATUR), quien destacó el aumento de visitantes, pero advirtió sobre los problemas de infraestructura y servicios que atraviesa la ciudad.

En Radio Provincia Ushuaia, Brisighelli sostuvo que durante las últimas dos semanas se produjo un cambio significativo en la actividad turística, con mayores niveles de ocupación hotelera y una fuerte presencia de visitantes en las calles y comercios de la capital fueguina. “Pasamos de un junio que fue realmente bajo, con muy poco movimiento, a una temporada de invierno que está teniendo un pico de movimiento realmente importante”, explicó.

Aunque aclaró que todavía no cuenta con estadísticas definitivas, señaló que la dificultad para conseguir alojamiento y el incremento de consultas y reservas son indicadores claros de que el destino está trabajando con mayor intensidad.

El empresario destacó especialmente la llegada de turistas brasileños, aunque también mencionó una importante presencia de visitantes argentinos. “Uno va caminando por la calle y escucha principalmente portugués. Se ve gente sacando fotos, mirando la ciudad y con la actitud típica del turista”, describió.

Sin embargo, Brisighelli cuestionó que el turismo sea considerado realmente una política de Estado en Tierra del Fuego. Según afirmó, las declaraciones institucionales no son suficientes si no están acompañadas por obras, servicios e inversiones sostenidas a lo largo del tiempo. “Declarar el turismo como política de Estado es un titular para la prensa. Tiene que verse en la práctica y mantenerse a través de las distintas gestiones, independientemente de su color político”, sostuvo.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los cortes de energía registrados en Ushuaia. Brisighelli aseguró que las interrupciones afectan de manera directa a hoteles, restaurantes y prestadores turísticos, especialmente a los establecimientos más pequeños que no cuentan con grupos electrógenos.

El empresario describió el impacto que puede generar en un visitante llegar a un hotel sin electricidad, calefacción, agua ni conexión a internet, y luego encontrarse con comercios y locales gastronómicos cerrados por el mismo problema. “Ese pasajero se lleva una imagen de la ciudad que no es precisamente la mejor publicidad. El turismo funciona mucho por el boca a boca y, actualmente, también por las redes sociales”, advirtió.

LOS SERVICIOS BÁSICOS FALLAN ANTE EL TURISMO Y LA CIUDAD

En ese sentido, remarcó que los videos y publicaciones sobre los cortes de energía permanecen en internet y pueden dañar la reputación del destino durante mucho tiempo. “Las buenas noticias pueden pasar desapercibidas, pero los problemas quedan para siempre”, señaló.

Brisighelli reconoció que existe una nueva usina en construcción que podría mejorar el sistema energético en el mediano plazo, pero planteó dudas sobre la capacidad de garantizar el suministro de gas necesario para su funcionamiento.

También afirmó que la falta de disponibilidad energética ya está frenando inversiones vinculadas al turismo. Como ejemplo, mencionó un proyecto para ampliar la capacidad de transporte en el Cerro Castor y las limitaciones para producir nieve artificial durante los períodos de bajas temperaturas.

“El turismo es una actividad genuina en Tierra del Fuego. No depende de la firma de un decreto ni del humor de un funcionario en Buenos Aires”, afirmó. Además, sostuvo que en Ushuaia el sector genera una importante cantidad de empleos directos e indirectos y no compite con otras actividades económicas de la provincia.

Otro de los puntos de preocupación es la situación del muelle utilizado por los catamaranes turísticos, que se encuentra parcialmente fuera de servicio debido a su avanzado deterioro.

Brisighelli explicó que actualmente las embarcaciones podrían ser trasladadas de manera provisoria al muelle principal del puerto, pero anticipó que esa alternativa dejará de ser viable cuando comience la temporada de cruceros, prevista para mediados de octubre. “Cuando lleguen los cruceros nos van a sacar de ahí y todavía no sabemos dónde vamos a operar”, manifestó.

Según indicó, las empresas propusieron realizar una reparación de emergencia para garantizar el funcionamiento durante la próxima temporada, pero la iniciativa no fue autorizada. También reclamó una solución definitiva que permita reemplazar los sectores más deteriorados de la estructura.

Brisighelli atribuyó el estado actual del muelle a más de 20 años de falta de mantenimiento. Aseguró que durante ese período se realizaron numerosos reclamos por problemas básicos, como tablones rotos, falta de iluminación y deterioro de los pilotes. “Hoy no tenemos ni una solución de corto plazo ni una solución de largo plazo”, resumió.

El empresario también pidió que cualquier nuevo proyecto portuario sea elaborado junto con las empresas que operan diariamente en el lugar. Advirtió que los catamaranes movilizan entre 1.500 y 2.000 pasajeros por día, por lo que las obras deben contemplar la circulación, la seguridad y las necesidades operativas reales del sector.

Para Brisighelli, el crecimiento del turismo en Ushuaia dependerá de que el Estado garantice cuestiones básicas como servicios públicos, infraestructura, educación y seguridad. “Con que el Estado cumpla su rol, el turismo puede desarrollarse”, concluyó