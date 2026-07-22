Río Grande | La pista de hielo del Cono de Sombra volvió a llenarse de familias

Cientos de familias participaron de la primera jornada de "Invierno Activo", la propuesta organizada por el Municipio de Río Grande que convirtió a la histórica pista de hielo del Cono de Sombra en uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno.

Desde las 15, vecinos de todas las edades se acercaron al predio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Santa Fe, donde disfrutaron de una tarde al aire libre con patinaje sobre hielo, trineos, juegos recreativos y una chocolatada para hacer frente a las bajas temperaturas.

La actividad se desarrolló en un clima de encuentro familiar y aprovechó las buenas condiciones climáticas que permitieron utilizar la tradicional pista de hielo, acondicionada previamente por personal municipal para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desde el Municipio recordaron que antes de la apertura se realizaron tareas de preparación del predio, entre ellas el llenado de la pista para la formación del hielo y el monitoreo permanente de las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades.

La propuesta continuará este jueves 23 y sábado 25 de julio, desde las 15, con nuevas jornadas abiertas y gratuitas para toda la comunidad. Los organizadores invitaron a las familias a asistir con su taza para compartir una chocolatada y disfrutar de las distintas actividades recreativas previstas durante las vacaciones de invierno.