Río Grande renovó una plaza en Chacra II con nuevos juegos y espacios recreativos

El Municipio de Río Grande finalizó la remodelación de la plaza ubicada en el patio interno del edificio situado en la intersección de Pioneros Fueguinos y Aeroposta Argentina, en el barrio Chacra II, una obra que permitió recuperar un espacio de uso comunitario para las familias del sector.

Los trabajos incluyeron la instalación de nuevos juegos infantiles, sectores recreativos, mobiliario urbano y mejoras en la infraestructura general, con el objetivo de ofrecer un lugar más seguro, accesible y funcional para niños, jóvenes y adultos.

La intervención forma parte del Plan Integral de Obras que lleva adelante la gestión del intendente Martín Perez, a través del cual se ejecutan mejoras en distintos espacios públicos de la ciudad.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de proyectos busca recuperar plazas y espacios de encuentro en los barrios, promoviendo ámbitos destinados a la recreación, la convivencia y el disfrute al aire libre.