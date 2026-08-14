Marruecos blinda la frontera con España ante llamados a un nuevo cruce masivo de migrantes

Foto: Inmigrantes marroquíes cruzando a Ceuta, España | Archivo Associated Press

Las autoridades marroquíes reforzaron considerablemente la seguridad en la frontera con Ceuta ante los llamados a protagonizar un nuevo cruce masivo de migrantes hacia el enclave español en el norte de África.

El despliegue se concentra principalmente en Fnideq, conocida históricamente en español como Castillejos, situada junto a la frontera. Según constató la agencia EFE, este viernes se multiplicaron los controles policiales y la presencia de efectivos en las principales carreteras y vías de acceso.

La medida se produce después de la entrada multitudinaria registrada el pasado 30 de julio y ante nuevas convocatorias para intentar alcanzar territorio español.

En la ruta que conecta Tánger con Fnideq, un trayecto de aproximadamente 80 kilómetros, se instalaron numerosos controles de la Policía y la Gendarmería para detectar y frenar el desplazamiento de posibles migrantes hacia Ceuta.

Pese al operativo, durante la jornada fueron observados pequeños grupos caminando en dirección a la frontera, mientras otros intentaban aproximarse utilizando transporte público o vehículos particulares.