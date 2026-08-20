Cuándo es el próximo feriado en Argentina y cuántos quedan en 2026

El calendario de feriados de Argentina todavía tiene varios días de descanso por delante antes de terminar 2026. Tras el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se conmemoró el lunes 17 de agosto, el próximo feriado nacional será en octubre.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026, cuando se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer lunes, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Después de esa fecha, el calendario tendrá otros tres feriados nacionales antes de finalizar el año: el Día de la Soberanía Nacional, la Inmaculada Concepción de María y Navidad.

Después del feriado de agosto, quedan cuatro feriados nacionales en el calendario argentino de 2026:

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

Las fechas restantes caerán lunes, viernes, martes y viernes, respectivamente.

¿Habrá más fines de semana largos en 2026?

Sí. El 12 de octubre será uno de ellos, al caer lunes.

También habrá un fin de semana largo alrededor del 20 de noviembre, que en 2026 caerá viernes.

Por último, Navidad será el viernes 25 de diciembre, por lo que también permitirá un fin de semana largo de tres días.

El 8 de diciembre caerá martes, por lo que por sí solo no generará un fin de semana largo.

¿Hay días no laborables además de los feriados?

Sí. El calendario oficial también contempla días no laborables correspondientes a determinadas celebraciones religiosas, que no deben confundirse con los feriados nacionales.

En septiembre, por ejemplo, están previstos días no laborables para quienes profesan la religión judía por Rosh Hashaná y Iom Kipur.

Por eso, para organizar viajes, descansos o actividades laborales, es importante diferenciar entre feriado nacional, día no laborable y feriado con fines turísticos.

El calendario de feriados puede modificarse o incorporar nuevas disposiciones, por lo que conviene consultar las fechas oficiales antes de planificar un viaje o actividad.