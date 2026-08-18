Sin señales de paz, recrudece la guerra entre Rusia y Ucrania con ataques masivos

Ucrania lanzó cerca de 800 drones contra territorio ruso en una de sus mayores ofensivas aéreas desde el inicio de la guerra. En paralelo, un ataque ruso contra la región de Járkov dejó al menos 10 muertos y 17 heridos.
Mundo18/08/2026
ataque ucrania
Diez muertos y diecisiete heridos en un ataque aéreo ruso contra la aldea de Pechenygi, Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa una nueva escalada de ataques aéreos de largo alcance, mientras las perspectivas de alcanzar un acuerdo que permita detener el conflicto continúan sin avances concretos.

Las fuerzas ucranianas lanzaron cerca de 800 drones contra territorio ruso, en lo que fue señalado como uno de los mayores ataques de este tipo desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, hace más de cuatro años.

La ofensiva se produjo apenas dos días después de otro ataque masivo con drones, confirmando una intensificación de las operaciones ucranianas sobre territorio ruso.

Mientras Rusia enfrentaba la nueva oleada de aeronaves no tripuladas, sus fuerzas continuaron bombardeando diferentes puntos de Ucrania. Uno de los ataques más graves se produjo en una localidad de la región de Járkov, en el noreste del país.

ucrania ataque 2

Misiles rusos alcanzaron el lugar y dejaron al menos 10 personas muertas y otras 17 heridas, según informaron autoridades ucranianas. El bombardeo también provocó importantes destrozos en viviendas.

La sucesión de ataques muestra una guerra cada vez más marcada por el uso de drones y armamento de largo alcance, incluso lejos de la línea principal de combate.

En el frente, que se extiende aproximadamente 1.250 kilómetros por el este y el sur de Ucrania, ninguno de los dos bandos consigue avances decisivos. El despliegue masivo de drones y sistemas terrestres no tripulados también dificulta los movimientos de soldados y vehículos.

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