Río de Janeiro suspendió vuelos turísticos en helicóptero tras varios accidentes

En el helicóptero de Río de Janeiro murió el youtuber Gaspi, el cantante Oliver Tree y el producto musical Lucas Vignale

Las autoridades aeronáuticas de Brasil decidieron suspender los vuelos panorámicos en helicóptero de cuatro empresas que operaban en Río de Janeiro, luego de tres accidentes registrados durante los últimos ocho meses que dejaron un saldo de 13 personas muertas.

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac) y afecta a nueve helicópteros pertenecientes a las empresas VRP, Broad Fly, Nobre Turismo y Mr. Top Fly.

La medida llega después de una serie de inspecciones en las que, pese a que las compañías contaban con autorización para operar y tenían su documentación vigente, aparecieron indicios de irregularidades relacionadas con el registro de las horas de vuelo.

El director de Anac, Tiago Chagas Faierstein, explicó que los inspectores detectaron casos de aeronaves que habrían operado durante más tiempo del declarado oficialmente.

“Había aeronaves que volaban 30 minutos por día y les reportaban 10 minutos de vuelo”, señaló el funcionario. La diferencia permitiría extender los períodos entre los mantenimientos obligatorios, ya que determinadas revisiones técnicas deben realizarse en función de las horas acumuladas de operación.

La suspensión busca determinar el alcance de las irregularidades y garantizar las condiciones de seguridad de una actividad especialmente popular entre los turistas que visitan Río de Janeiro para observar desde el aire lugares emblemáticos como el Cristo Redentor.

Tres accidentes en ocho meses

La decisión adquiere mayor relevancia por los antecedentes recientes. Cuatro helicópteros involucrados en tres accidentes dejaron 13 muertos en apenas ocho meses.

El último ocurrió el 8 de agosto, durante un vuelo turístico contratado por una familia colombiana para sobrevolar el Cristo Redentor.

La aeronave, operada por VRP, se accidentó provocando la muerte del piloto y de tres pasajeras de una misma familia: Lida Rocío Cubillos, de 59 años; su hija Wendy Marique Cubillos; y su nieta Sofía Murillo Manrique, creadora de contenido e influenciadora digital.

El episodio más grave se había registrado en junio, cuando dos helicópteros chocaron y seis personas perdieron la vida.

Entre las víctimas se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, quien realizaba una gira internacional, y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.

Tras la sucesión de accidentes y los resultados preliminares de las inspecciones, las autoridades brasileñas resolvieron detener las operaciones de las cuatro compañías mientras avanzan las actuaciones destinadas a determinar si se cumplían correctamente los requisitos de mantenimiento y seguridad de las aeronaves.