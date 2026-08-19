Río de Janeiro suspendió vuelos turísticos en helicóptero tras varios accidentes
Mundo19/08/2026 EFE
La medida alcanza a cuatro empresas y nueve helicópteros que realizaban vuelos panorámicos sobre la ciudad, tras una serie de accidentes en la que en uno de ellos murió Gaspi. Detectaron irregularidades en las empresas inspeccionadas.
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