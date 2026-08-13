Así Zelenski rindió homenaje a los soldados ucranianos caídos en la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, inició una visita a la región de Ivano-Frankivsk con un homenaje a los soldados ucranianos muertos durante la guerra.

Zelenski visitó un espacio dedicado a la memoria de los combatientes y expresó su reconocimiento a quienes perdieron la vida.“Mi eterno respeto y gratitud a todos y cada uno de los que defendieron Ucrania y dieron su vida en esta lucha”, expresó.

El mandatario también destacó la creación de centros de memoria destinados a recordar a los caídos y consideró necesario que estos espacios se multipliquen en Ucrania. “Todo aquel que dio su vida para que otros pudieran vivir en paz lo merece”, sostuvo.

Desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, la guerra dejó cientos de miles de militares muertos. Estimaciones independientes sitúan las bajas fatales ucranianas entre 125.000 y 150.000 soldados, mientras que las rusas podrían ubicarse entre 400.000 y 450.000.