Corea del Norte lanza unos 10 misiles balísticos tras rechazar una propuesta de Trump

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Corea del Norte volvió a elevar la tensión militar en la península de Corea. Este jueves lanzó alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance desde la región de la capital norcoreana, según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

Los lanzamientos se produjeron alrededor de las 17:00 hora local y los proyectiles recorrieron aproximadamente 300 kilómetros en dirección a las aguas del este de Corea del Norte.

El episodio ocurrió apenas un día después de que Pyongyang restara importancia a la decisión de Estados Unidos y Corea del Sur de reducir sus ejercicios militares conjuntos, una medida que había sido presentada como una posible señal para favorecer la reanudación del diálogo diplomático.

Corea del Norte desafía el acercamiento de Trump

La decisión de reducir las maniobras había sido impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ordenó al Pentágono disminuir sustancialmente los ejercicios militares Ulchi Freedom Shield.

Las maniobras comenzaron esta semana, pero finalmente fueron reducidas de 11 a cinco días y se cancelaron algunos ejercicios de entrenamiento de campo.

Trump justificó la decisión al mencionar su relación con Kim Jong-un y también cuestionó que Corea del Sur no hubiera respaldado a Estados Unidos durante la guerra contra Irán.

Sin embargo, el lanzamiento de los misiles vuelve a poner en duda cualquier avance inmediato hacia una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Pyongyang.

Seúl refuerza la vigilancia

Tras detectar los lanzamientos, el Ejército surcoreano informó que reforzó sus sistemas de vigilancia y mantiene una coordinación estrecha con Estados Unidos y Japón para analizar la información obtenida.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de Corea del Sur condenó la nueva prueba y pidió a Pyongyang que detenga los lanzamientos de misiles balísticos.

Japón también informó que había detectado previamente un posible lanzamiento de misil.

El nuevo episodio se produce en un contexto de creciente tensión militar en Asia Oriental, pese a los intentos de Washington por reducir algunos de los ejercicios conjuntos con Seúl y mantener abierta la posibilidad de retomar el diálogo con el régimen norcoreano.