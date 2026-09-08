El Municipio de Río Grande incorporó siete vehículos para reforzar los servicios públicos y el mantenimiento urbano

El Municipio de Río Grande oficializó la incorporación de siete nuevos vehículos a su parque automotor, adquiridos a través de la Licitación Pública N.° 02/2026. Las unidades estarán destinadas al despliegue de las áreas de servicios públicos, infraestructura y mantenimiento urbano en diversos sectores de la ciudad.

La flota adquirida se compone de tres utilitarios IVECO Daily 55-170, dos Daily 70-170, un camión IVECO Tector 11-190 y una camioneta Toyota Hilux 4x4. Entre las incorporaciones, la gestión comunal confirmó que el modelo Tector será equipado como grúa municipal para la remoción y traslado de vehículos en la vía pública, un servicio que hasta el momento dependía de contrataciones o esquemas reducidos.

El intendente Martín Perez participó de la presentación del equipamiento junto al personal operativo y fundamentó la compra en la demanda que genera el crecimiento urbano. "Río Grande crece, se expande y cada día nos plantea nuevos desafíos. Por eso tenemos que tener un Municipio preparado, con las herramientas y los recursos necesarios para responder a las demandas de nuestros vecinos y vecinas", expresó el jefe comunal.

Según precisaron desde la administración local, los vehículos también se asignarán al retiro de elementos ferrosos, la logística de materiales y las tareas periódicas de limpieza edilicia y barrial. "No se trata solamente de renovar vehículos. Se trata de invertir en capacidad de respuesta, en herramientas de trabajo y en un Municipio que pueda llegar más rápido y mejor a cada lugar donde hace falta", añadió Perez.

La ampliación del patrimonio rodante busca atender la demanda operativa de las secretarías de obras y servicios públicos en un contexto de permanente extensión de la trama urbana. "Una ciudad como Río Grande necesita un Estado municipal activo, eficiente y presente. Si queremos brindar mejores servicios, tenemos que contar con las herramientas adecuadas para hacerlo", dijo el Jefe comunal.