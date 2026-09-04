Vuoto apoyó sancionar a las petroleras pero cruzó a Milei por las tierras de la Armada y la Base Naval Integrada

Tras el mensaje brindado por cadena nacional por el presidente Javier Milei sobre las acciones para defender la soberanía en el Atlántico Sur, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se pronunció sobre el alcance de los anuncios oficiales, respaldando los aspectos positivos pero advirtiendo las contradicciones entre el discurso nacional y la realidad territorial en la provincia.

El jefe comunal valoró el paquete de medidas presentado pero señaló demoras en la gestión: “Sancionar a las petroleras que operan en Malvinas sin autorización argentina está bien. Pero no es nuevo: es la Ley 26.659, sancionada en 2011. Que hoy se fortalezca y se aplique con decisión es una buena noticia. Que se haya tardado casi tres años, no”.

Respecto a la Base Naval Integrada de Ushuaia, Vuoto repasó el recorrido histórico del proyecto iniciado durante la gestión anterior: “Se anunció en 2022, junto a Jorge Taiana se puso la piedra fundacional, empezó a construirse y entró en el Presupuesto nacional. En 2024 este mismo gobierno la frenó y la ofreció a Estados Unidos como proyecto conjunto”. Coincidió en la necesidad de ampliar las partidas destinadas al control del mar, aunque aclaró: “Que el DNU se cumpla, que la plata llegue y que la obra se haga con la provincia y el municipio adentro, no de espaldas”.

Sin embargo, el mandatario capitalino remarcó la inconsistencia de la política oficial frente al patrimonio de las Fuerzas Armadas en la capital provincia: “Hace apenas semanas se pusieron en venta tierras de la Armada acá, en Ushuaia. No se puede hablar de presencia soberana en el Atlántico Sur y al mismo tiempo desprenderse del suelo que la sostiene”.

El jefe municipal vinculó directamente la causa Malvinas con las condiciones socioeconómicas de la isla. “Tierra del Fuego hoy pelea los primeros puestos de pérdida de empleo privado del país. Cada fábrica que cierra y cada familia que se va del sur es soberanía que se pierde, aunque no salga en una cadena nacional. La mejor política de soberanía es un fueguino que decide quedarse”, aseveró.

De cara al tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados y el Senado, Vuoto pidió que los legisladores nacionales actúen con la voz de Tierra del Fuego. “Malvinas es una causa de todos los argentinos y va a encontrar a Ushuaia acompañando cada paso serio que se dé. Lo que pedimos es coherencia: que las medidas de hoy no se contradigan mañana, y que el sur no sea solo escenografía”, concluyó.