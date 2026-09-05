Río Grande: 50 jóvenes iniciaron su formación para incorporarse a las filas de la Armada y la Aviación Naval

Un total de 50 jóvenes riograndenses comenzaron el curso de formación de dos meses para incorporarse a las filas de la Armada y la Aviación Naval. El acto oficial tuvo lugar en la Base Aeronaval Río Grande y contó con la presencia de autoridades del Gabinete Municipal, marco en el cual se destacó el carácter histórico de la convocatoria al realizarse por primera vez de forma 100% local.

En representación del intendente Martín Perez, asistieron el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya; el director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, Agustín Colombera; y el director de Servicios de la Salud, Dr. Fabián Baeza.

Para respaldar el ingreso de los futuros servidores públicos, el Estado municipal implementó un esquema de apoyo logístico y sanitario coordinado, como el acceso a los estudios preocupacionales requeridos, incluyendo evaluaciones clínicas, odontológicas y complementarias.

También, el Municipio donó 15 computadoras para equipar un aula digital dentro de la Base. El espacio permitirá a los marineros completar sus estudios secundarios e iniciar capacitaciones en oficios vinculados a la Armada.

Y por otra parte, dispuso la gratuidad del transporte público de pasajeros para los 50 ingresantes durante los dos meses que se extienda la etapa de instrucción.

Durante el encuentro, Gonzalo Ferro resaltó el vínculo histórico entre la comunidad y la fuerza armada: “Río Grande es la ciudad de la soberanía y tiene un reconocimiento muy profundo hacia las Fuerzas Armadas. La Base Aeronaval es una institución que tuvo un rol estratégico durante la Gesta de Malvinas y hoy suma a vecinos y vecinas al servicio de la Patria y de nuestra ciudad”.

Por su parte, el jefe de la Base Aeronaval Río Grande, capitán Diego Alejandro Mazza, agradeció la entrega del equipamiento tecnológico: “Estas computadoras permitirán que los marineros que no hayan culminado el secundario puedan hacerlo dentro de la institución y, al mismo tiempo, capacitarse en oficios específicos para las funciones que desempeñarán dentro de la Aviación Naval”.