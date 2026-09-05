Chile | Buscan a cuatro tripulantes tras el naufragio de una lancha en jurisdicción de Puerto Williams

Un operativo de emergencia se despliega en las aguas más alejadas de la Provincia Antártica Chilena tras confirmarse el naufragio de la lancha a motor “Talymar”. La tragedia mantiene en vilo a tres familias de la Isla Grande de Chiloé, luego de que cuatro de sus integrantes desaparecieran en el sector de bahía Sea, en el acceso abierto donde el extremo occidental del Canal Beagle se conecta con el Océano Pacífico Sur.

Entre las personas buscadas se encuentran Daniel Vidal Barros y Víctor Vidal Bahamondes, oriundos de las localidades de Lliuco y Taiquemó en la comuna de Quemchi, quienes compartieron su servicio militar antes de dedicarse a la pesca artesanal en el sur del país. Los otros dos tripulantes fueron identificados como Jaime Huenchur y su hijo Pablo Huenchur, vinculados a la comuna de Chonchi.

El punto de la tragedia representa una de las zonas de navegación más complejas de la geografía austral, situada a unos 180 kilómetros al sudoeste de Punta Arenas y a más de 200 kilómetros al oeste de Puerto Williams. El sector se caracteriza por fiordos profundos, acantilados expuestos a marejadas del Pacífico y la total ausencia de asentamientos urbanos, lo que dificulta el rastreo por medios terrestres.

Tras más de 80 horas de labores ininterrumpidas, la Armada de Chile actualizó los avances del caso SAR a través de la Gobernación Marítima de Puerto Williams. Pescadores artesanales que colaboran en las tareas informaron el hallazgo de restos pertenecientes a la nave siniestrada en la zona de bahía Sea, lo que motivó el envío inmediato de una unidad naval para constatar el área y concentrar los patrullajes.

El alcalde de Quemchi, Javier Ugarte, expresó la profunda preocupación de la comunidad e indicó que se gestionaron oficios ante las autoridades marítimas para garantizar la continuidad de los esfuerzos de rastreo. El jefe comunal señaló que las familias mantienen la esperanza de recuperar a los tripulantes para trasladarlos a su tierra natal y brindarles sepultura.

Las operaciones de rescate continúan condicionadas por el extremo aislamiento geográfico y las inclemencias meteorológicas de la zona. En el sector permanecen desplegadas unidades navales, medios aeronavales, embarcaciones civiles y personal de emergencia para intentar dar con el paradero de la tripulación.