SIPROSA inicia asambleas en los hospitales de Tierra del Fuego ante el corte del diálogo salarial y la demora en los pagos

El Sindicato de Profesionales de la Salud de la Provincia de Tierra del Fuego (SIPROSA) convocó a asambleas en los centros de salud provinciales tras la interrupción unilateral del diálogo por parte de las autoridades del Ejecutivo . La medida, que inició este lunes en Tolhuin, se extenderá el próximo miércoles a partir de las 13:00 a los hospitales de Ushuaia y Río Grande para definir los pasos a seguir en el plan de lucha .

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el integrante de la comisión directiva del gremio, Juan Navoni, explicó que las conversaciones venían avanzando de forma positiva respecto de la actualización de ítems salariales relegados, pero las reuniones fueron canceladas sin explicaciones . "Teníamos reuniones que iban encaminadas de manera positiva donde nosotros podíamos ser escuchados y plantear nuestra agenda de reclamos, pero de golpe se cortó el diálogo, no de nuestra parte, sino que se cortaron las reuniones", lamentó el referente sindical, quien remarcó que el sector no es convocado a las paritarias generales .

A la falta de participación en la negociación de salarios se sumó la demora en la acreditación de los haberes del sector público . Frente a esta irregularidad, SIPROSA presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Trabajo . "Le sumamos al pago fuera de término de los haberes de todo el sector público, que tiene que ser el cuarto día hábil y recién mañana se van a acreditar los haberes. Ya hicimos una presentación en el Ministerio", confirmó Navoni .

Asimismo, desde la organización gremial alertaron sobre el severo déficit de personal técnico y médico, que genera un agotamiento extremo en el personal de guardia . "En Río Grande, por ejemplo en clínicas médicas son cuatro médicos, en pediatría e internación son cinco médicos, donde tendría que haber 21, porque por día tiene que haber tres médicos de guardia entonces al faltar profesionales se sobrecarga a los profesionales que están en planta permanente", detalló el dirigente , al tiempo que advirtió que la demanda hospitalaria sigue en aumento por la caída de las prepagas y el desfinanciamiento de las obras sociales .

Finalmente, Navoni remarcó la urgente necesidad de cuidar al personal para garantizar el arraigo en una provincia de características insulares . "No nos sentimos cuidados y creo que cuidar a los profesionales es cuidar la salud pública porque somos una provincia de característica insular donde tenemos que dar respuesta a la población de Tierra del Fuego. La salud pública no es un costo sino que es una inversión", concluyó, a la espera de una pronta convocatoria del Gobierno provincial para destrabar el conflicto .