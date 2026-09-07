SIPROSA inicia asambleas en los hospitales de Tierra del Fuego ante el corte del diálogo salarial y la demora en los pagos
El Sindicato de Profesionales de la Salud de la Provincia de Tierra del Fuego (SIPROSA) convocó a asambleas en los centros de salud provinciales tras la interrupción unilateral del diálogo por parte de las autoridades del Ejecutivo
En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el integrante de la comisión directiva del gremio, Juan Navoni, explicó que las conversaciones venían avanzando de forma positiva respecto de la actualización de ítems salariales relegados, pero las reuniones fueron canceladas sin explicaciones
A la falta de participación en la negociación de salarios se sumó la demora en la acreditación de los haberes del sector público
Asimismo, desde la organización gremial alertaron sobre el severo déficit de personal técnico y médico, que genera un agotamiento extremo en el personal de guardia
Finalmente, Navoni remarcó la urgente necesidad de cuidar al personal para garantizar el arraigo en una provincia de características insulares