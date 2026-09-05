Vuoto sobre la Base Naval Integrada: “Ya tiene un 10% de avance y podría haber estado terminada”

Tras los anuncios brindados por el Poder Ejecutivo sobre la reactivación de la Base Naval Integrada en Ushuaia, el intendente Walter Vuoto analizó el alcance de las medidas y remarcó la importancia geoestratégica del proyecto para el desarrollo logístico de la Argentina hacia la Antártida.

En declaraciones radiales con el periodista Reynaldo Sietecase, el jefe comunal valoró la decisión de retomar los trabajos, aunque aclaró los antecedentes del predio: “Es una base que él mismo frenó y que, inclusive, ya podría haber estado terminada”. En esa línea, detalló que la planificación iniciada en 2022 permaneció incluida en el Presupuesto Nacional y registra actualmente un 10% de avance de obra.

El mandatario capitalino enfatizó el rol de la ciudad como nodo clave para la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y el apoyo a las operaciones en el continente blanco. “Siempre hemos estado de acuerdo desde la ciudad, sobre todo porque entendemos cuál es el rol geoestratégico y geopolítico que va a tener Ushuaia. La Antártida es la discusión de los próximos 20, 30 años y quizás más”, aseveró.

Sin embargo, Vuoto solicitó prudencia de cara al tratamiento parlamentario del proyecto de ley y el decreto anunciados por la Casa Rosada: “Lo que escuchamos ayer fue un título, hay que ver cuál es la letra fina de todo esto”. En ese sentido, ratificó que el complejo debe quedar bajo potestad exclusiva del Estado: “Estamos de acuerdo con una base que sea manejada estratégicamente por nuestras Fuerzas Armadas y para nuestra logística antártica”.

Asimismo, el intendente relacionó la iniciativa con los reclamos históricos de la provincia sobre la explotación ilegal de pesca y petróleo en la zona disputada por el Reino Unido. “En Ushuaia y en Tierra del Fuego la causa Malvinas es una causa del día a día”, expresó.

Por último, advirtió sobre la necesidad de mantener un monitoreo sobre los acuerdos bilaterales de la región, aludiendo a trascendidos respecto a una eventual vía logística desde el país vecino: “Qué bueno que retomó la agenda, pero no vaya a ser que vengamos con una mirada nacionalista a generar una agenda Malvinas desde acá y por el otro lado nos estén abriendo una ruta comercial en Punta Arenas para sacar el petróleo de Malvinas”.