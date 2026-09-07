"No la venimos pasando bien los fueguinos": Rosana Bertone cruzó a la Casa Rosada por la soberanía y la crisis industrial
La exgobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, analizó el reciente viraje del presidente Javier Milei respecto a la Cuestión Malvinas y lanzó duras críticas a la política exterior y económica desplegada por la administración central
En declaraciones a C5N, la exmandataria evaluó los últimos anuncios oficiales y señaló que se observa una maniobra impulsada por el avance británico en el Atlántico Sur
Bertone remarcó que el mensaje emitido por el mandatario nacional en cadena pública debe traducirse en acciones legislativas concretas y no quedar en una simple especulación de coyuntura
Al abordar la controversia por la construcción de la Base Naval Integrada en la capital provincial, la exparlamentaria defendió la concepción histórica de la obra como un emprendimiento soberano para las Fuerzas Armadas argentinas y rechazó cualquier intento de privatización o injerencia externa
Finalmente, la exjefa del Ejecutivo provincial vinculó la agenda de soberanía territorial con la crítica situación social y productiva que atraviesa la isla a raíz de las medidas dispuestas por el Ministerio de Economía