"No la venimos pasando bien los fueguinos": Rosana Bertone cruzó a la Casa Rosada por la soberanía y la crisis industrial

Captura: Rosana Bertone en C5N

La exgobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, analizó el reciente viraje del presidente Javier Milei respecto a la Cuestión Malvinas y lanzó duras críticas a la política exterior y económica desplegada por la administración central .

En declaraciones a C5N, la exmandataria evaluó los últimos anuncios oficiales y señaló que se observa una maniobra impulsada por el avance británico en el Atlántico Sur . "Vemos que hubo un giro de 180 grados porque nosotros veníamos de, por ejemplo, el acuerdo de Mondino-Lamy en el año 2024 que reeditaba el Foradori-Duncan que había sido dejado sin efecto de la administración anterior", contrapuso la dirigente .

Bertone remarcó que el mensaje emitido por el mandatario nacional en cadena pública debe traducirse en acciones legislativas concretas y no quedar en una simple especulación de coyuntura . En ese sentido, sostuvo que la oposición y el Parlamento tienen la obligación de discutir el proyecto para sancionar a las empresas que explotan recursos sin autorización de la Argentina . "El proyecto tiene que ser enviado al Congreso, se tiene que discutir, tiene que ir haciendo las acciones permanentes. No puede detenerse una vez que anunció en cadena nacional y que fijó cuestiones que antes nunca había manifestado", afirmó la exgobernadora, destacando que el Presidente admitió puntos clave: "Cuestiones como que hay una situación colonial la primera vez que lo dice, que hay una población implantada primera vez que lo dice, que no hay autodeterminación primera vez que lo dice" .

Al abordar la controversia por la construcción de la Base Naval Integrada en la capital provincial, la exparlamentaria defendió la concepción histórica de la obra como un emprendimiento soberano para las Fuerzas Armadas argentinas y rechazó cualquier intento de privatización o injerencia externa . "Desde hace 30 años que se discute la base naval, el polo logístico antártico, siempre que nosotros trabajamos el tema era una base argentina, que se decía conjunta porque era conjunta de las tres fuerzas. Nunca, incluso en la administración del ministro Taiana, yo participé muchísimo con opiniones que se me requerían desde el ministerio", explicó Bertone, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de abrir licitaciones internacionales: "Pensamos siempre que cualquier empresa que se pueda presentar puede estar influida por un país extranjero. No solo Estados Unidos o Gran Bretaña, también China" .

Finalmente, la exjefa del Ejecutivo provincial vinculó la agenda de soberanía territorial con la crítica situación social y productiva que atraviesa la isla a raíz de las medidas dispuestas por el Ministerio de Economía . Bertone alertó sobre el impacto directo de la apertura de importaciones en la sustentabilidad del régimen de la Ley 19.640 y denunció la destrucción de puestos de trabajo en el parque industrial . "No la venimos pasando bien los fueguinos. O sea, hay 6.500 despidos, trabajadores directos, 6.500 trabajadores directos fueron despedidos de su industria por la apertura de la importación", concluyó la dirigente .