Empleo electrónico en Tierra del Fuego: cayó 47,1% desde 2016 y advierten por el impacto de la Resolución 351/26

La industria electrónica de Tierra del Fuego atraviesa un fuerte retroceso en materia de empleo y niveles de integración productiva, según un informe económico elaborado por Pedro Schvartzman y Rafael Horacio Correa. El estudio pone el foco en la Resolución 351/26, que modifica el proceso productivo de los aires acondicionados, y advierte que sus efectos podrían profundizar una tendencia de pérdida de puestos de trabajo que comenzó varios años atrás.

De acuerdo con el documento, el empleo electrónico fueguino alcanzó un máximo de 12.019 trabajadores en diciembre de 2016. Durante 2025, el promedio fue de 6.360 puestos, lo que representa una caída del 47,1% respecto de aquel nivel.

La reducción se habría acelerado durante el período más reciente. Entre diciembre de 2024 y abril de 2026, el empleo del sector pasó de 5.929 a 3.987 trabajadores, una disminución del 32,8% en 16 meses. Según el informe, abril de 2026 marcó además la primera vez desde 2010 en que la industria electrónica de Tierra del Fuego quedó por debajo de los 4.000 trabajadores.

El estudio también señala una disminución en la cantidad de empresas electrónicas radicadas en la provincia: de 22 firmas activas en 2015 a 13 durante 2025, una reducción del 40,9%.

En este escenario, los autores analizan el impacto potencial de la Resolución 351/26 de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía de la Nación, que establece modificaciones en el proceso de fabricación de aires acondicionados y otorga un plazo de 180 días para la adecuación de las empresas.

Según el informe, el nuevo esquema permite el ingreso desde el exterior de determinados subconjuntos en su posición final, entre ellos tuberías preconformadas, placas electrónicas encapsuladas, motores, turbinas y estructuras completas.

Los autores sostienen que esto permitiría trasladar fuera de las plantas fueguinas algunas tareas que anteriormente debían realizarse localmente, como el doblado de caños, la soldadura de circuitos y el armado manual de determinados accesorios.

La principal preocupación planteada por el estudio está vinculada con el empleo industrial. Según las estimaciones sectoriales citadas, la reducción del personal de línea dedicado a la fabricación de aires acondicionados podría alcanzar al menos el 50% como consecuencia de las modificaciones en el proceso productivo.

El planteo del informe no se limita a la cantidad de equipos que puedan continuar fabricándose en Tierra del Fuego, sino al nivel de trabajo industrial que permanecerá dentro de las plantas.

Hasta ahora, explica el documento, determinadas operaciones y la incorporación de algunos insumos debían realizarse bajo condiciones específicas de producción local. Entre los componentes mencionados aparecen cables de alimentación, bifurcadores y materiales de empaque, cuyos niveles de integración podían ubicarse, dependiendo del insumo, entre el 30% y el 70%.

Los autores consideran que la modificación forma parte de un proceso más amplio de reducción de las exigencias de integración productiva. El informe ubica un cambio de tendencia a partir de 2018, con flexibilizaciones en distintos requerimientos técnicos, y señala otro punto de inflexión en 2024 con el ingreso de teléfonos celulares con un menor grado de desarme.

Para Schvartzman y Correa, la Resolución 351/26 trasladaría ahora una lógica similar al sector de los aires acondicionados.

El informe también advierte que el impacto podría extenderse más allá de las fábricas electrónicas fueguinas. La industria mantiene vínculos comerciales con más de 30 empresas proveedoras ubicadas en otras provincias, que producen manuales, folletería, fichas técnicas, cajas, tornillos, cables, gomas antivibratorias y otros elementos.

Según los autores, si determinados insumos nacionales dejan de ser obligatorios, esas empresas podrían perder parte de las órdenes de compra provenientes de Tierra del Fuego, con posibles consecuencias sobre otras industrias y pequeñas y medianas empresas del país.

El deterioro de la electrónica se produce además en un contexto laboral provincial que el estudio describe como complejo. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de actividad de Tierra del Fuego fue del 47,1%, 3,9 puntos porcentuales menos que un año antes, mientras que la tasa de empleo se ubicó en 43,6%, con una caída interanual de 3,8 puntos.