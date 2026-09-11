Quirno y Presti recorrieron el predio de se construirá la Base Naval Integrada

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezaron este viernes una recorrida técnica por el terreno donde se erigirá la Base Naval Integrada en Ushuaia. Acompañados por mandos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios nacionales inspeccionaron el predio emplazado en el área del antiguo aeropuerto de la ciudad, un sector estratégico a pocos kilómetros del casco urbano.

La visita oficial se concentró en la evaluación de los desafíos logísticos y topográficos que requiere la construcción de este complejo marítimo. Durante la jornada, las autoridades supervisaron el sector de la península donde en marzo de 2022 se colocó la piedra fundamental de la obra, iniciativa orientada a consolidar a Ushuaia como el principal polo logístico y operacional hacia la Antártida y el Atlántico Sur.

"La decisión del presidente Javier Milei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave", destacó Quirno tras completar el relevamiento en la zona costera.

Encuentro institucional en Casa de Gobierno

Las autoridades nacionales también mantuvieron un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. La reunión sirvió para coordinar las primeras gestiones institucionales en torno a la reactivación del proyecto.

Tras la audiencia, el mandatario provincial remarcó que la obra responde a un reclamo histórico de más de cuatro décadas en la provincia y subrayó la importancia de fortalecer la presencia nacional frente a los movimientos estratégicos de otros países en la región austral. “Nos parece que Argentina tiene que tomar un posicionamiento firme en el Atlántico Sur”, sostuvo el Gobernador, y remarcó que “nuestra provincia tiene un lugar geopolítico estratégico único que el mundo mira. Si uno ve cómo avanza Chile, cómo avanza Gran Bretaña, con todo respeto, la Argentina no se puede quedar atrás”, dijo.