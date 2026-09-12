Donald Trump sostuvo que podría mediar en la disputa por Malvinas si se lo solicitan

El mandatario estadounidense puso en duda la capacidad del Reino Unido para defender militarmente las Malvinas y se mostró dispuesto a intervenir en el caso de que se lo soliciten. 
 
Mundo12/09/2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estaría dispuesto a intervenir para intentar resolver la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas si se lo solicitaran.

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa brindada en Irlanda junto al primer ministro local, Micheál Martin, donde también expresó dudas sobre la posibilidad de que el gobierno británico vuelva a destinar recursos militares a la defensa del archipiélago frente a sus problemáticas internas.

Al ser consultado por una periodista sobre si el tema Malvinas había formado parte de su reciente conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham, Trump abordó el conflicto histórico repasando los acontecimientos de 1982. "La cuestión de las Islas Malvinas es muy interesante. Recuerdo cuando intervinieron y tomaron el control. No sé si lo harían ahora; tienen algunos problemas con la inmigración, la energía y otras cuestiones de las que ocuparse", sostuvo el presidente estadounidense al analizar el escenario geopolítico del Reino Unido.

Trump fundamentó sus dudas sobre una eventual respuesta militar de Londres señalando la distancia geográfica que separa a la metrópoli del archipiélago austral. "No sé si estarían dispuestos a ir tan lejos. Está realmente muy lejos, estamos hablando de semanas de navegación", señaló.

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