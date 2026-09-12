Misiones | Prefectura incautó más de 400 kilos de marihuana valuados en 1.700 millones de pesos

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron más de 400 kilos de marihuana durante dos procedimientos concretados en las localidades misioneras de Puerto Iguazú y Candelaria. El cargamento secuestrado fue valuado por las autoridades en casi 1.700 millones de pesos.

El primer operativo se desarrolló en Puerto Iguazú a partir de tareas de investigación que alertaban sobre el posible ingreso de estupefacientes desde Paraguay. Tras establecer un puesto de vigilancia a la altura del kilómetro 1884 del río Paraná, en el sector denominado Paraje Bosetti, el personal advirtió destellos de linternas en un sendero costero. Al realizar el rastrillaje, la Fuerza halló 10 bultos abandonados que contenían 279 panes de marihuana, con un peso superior a los 200 kilos y una valuación estimada en 874 millones de pesos.

Segundo procedimiento en Candelaria

La segunda intervención tuvo lugar en las inmediaciones de los kilómetros 1604 y 1605 del río Paraná, en la ciudad de Candelaria. Allí, el personal desplegó patrullas con equipos de visión nocturna tras obtener información sobre un cruce ilegal en la zona.

Durante la inspección del área, los prefectos encontraron 14 bultos que albergaban 153 paquetes con flores de marihuana, distribuidos entre acondicionamiento al vacío y sustancia a granel. Este decomiso arrojó un peso de más de 210 kilos, valorados en 809 millones de pesos.

En las causas tomaron intervención la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, a cargo del fiscal Aníbal Martínez, y la Unidad Fiscal de Posadas, encabezada por el fiscal Juan Andrés Stuber, quienes ordenaron el secuestro preventivo de la totalidad del material estupefaciente.