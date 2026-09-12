Salta | Llevaban casi 50 kilos de cocaína ocultos en el equipaje de un colectivo de larga distancia

Efectivos de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta” de Gendarmería Nacional, incautaron más de 49 kilos de cocaína durante un procedimiento de control vehicular sobre el cruce de las Rutas Nacionales Nº 9 y Nº 34. El estupefaciente era transportado por tres pasajeros en un ómnibus de larga distancia.

Durante la inspección del transporte público, los uniformados detectaron la presencia de cuatro mochilas sospechosas en las que se acondicionaban 47 paquetes rectangulares envueltos con cinta de color amarillo. Tras el chequeo del equipaje, la Fuerza identificó como propietarios de los bultos a tres pasajeros de nacionalidad argentina —dos hombres y una mujer—, todos mayores de edad.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de orientación Narcotest sobre los paquetes rectangulares, confirmando que la sustancia correspondía a cocaína, con un peso total de 49 kilos y 551 gramos.

La Fiscalía Federal de Salta tomó intervención en el hecho y dispuso la detención de las tres personas involucradas, así como el secuestro de la totalidad de la droga y los elementos de prueba para avanzar en la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.