Valijas abiertas y pertenencias faltantes: investigan una serie de casos en vuelos entre Buenos Aires y Ushuaia

La Justicia de Ushuaia investiga una serie de denuncias por la apertura de valijas y la sustracción de efectos personales de equipajes despachados en vuelos comerciales entre Buenos Aires y Ushuaia.

El caso presenta una particularidad que llamó la atención en el ámbito judicial: se trata de una situación inusual en el circuito habitual de los vuelos comerciales, ya que varias denuncias presentan características similares y se concentran principalmente en servicios operados durante la primera quincena de agosto de 2026. Por este motivo, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ushuaia resolvió unificar las actuaciones para concentrar la investigación y determinar si existe algún vínculo entre los episodios denunciados.

La causa está a cargo del juez Sergio Pepe, quien dispuso distintas medidas destinadas a reconstruir el recorrido de los equipajes desde el momento en que son despachados hasta su entrega a los pasajeros.

Para avanzar en esa tarea, se solicitó información a las compañías aéreas, a las empresas responsables de los servicios de rampa y equipaje, a los organismos de seguridad aeroportuaria y a los prestadores de seguridad privada.

Una de las medidas apunta a identificar al personal que intervino en la manipulación y traslado de las valijas, con información sobre sus turnos, funciones y sectores en los que prestaron tareas. También fueron requeridos protocolos de seguridad, registros de acceso, libros de guardia, reportes internos y antecedentes de situaciones similares.

La Justicia ordenó además analizar los sistemas de videovigilancia del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia. El relevamiento permitirá establecer la ubicación y funcionamiento de las cámaras, posibles puntos ciegos y sectores considerados críticos durante el traslado y la carga de los equipajes.

Otro de los objetivos es determinar cuántas denuncias o reportes de irregularidades fueron realizados por pasajeros durante el período investigado y establecer si existen coincidencias entre vuelos, horarios, sectores o personas que participaron del manejo de las valijas.

La investigación busca determinar cómo y dónde pudieron producirse los faltantes denunciados y establecer las eventuales responsabilidades. También se analizará si existieron fallas en los controles, omisiones o incumplimientos que pudieran haber facilitado la reiteración de estas situaciones.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa de recopilación de pruebas y no se estableció judicialmente quiénes serían responsables de los hechos denunciados.

El Juzgado de Instrucción N.º 1 continuará con las medidas necesarias para reconstruir el recorrido de los equipajes y esclarecer las circunstancias de los casos denunciados.