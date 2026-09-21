Cómo será el cronograma oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Vaticano dio a conocer este lunes el itinerario oficial que desplegará el Papa León XIV durante su viaje apostólico a la Argentina, el cual se concretará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La agenda incluye actividades institucionales, pastorales y masivas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El arribo del líder religioso está programado para el domingo 8 a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, Uruguay. Tras la recepción oficial, se trasladará a la Plaza San Martín para rendir homenaje ante el Monumento al General San Martín y, posteriormente, concurrirá a la Casa Rosada para mantener un encuentro privado con el Presidente de la Nación.

Esa misma tarde, a las 18:30, encabezará un acto con autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, donde ofrecerá su primer discurso oficial en suelo argentino.

La jornada del lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole para tomar contacto con trabajadores y residentes de la institución. A las 11:30, celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, mantendrá reuniones en la Universidad Católica Argentina con referentes del sector laboral y líderes religiosos, cerrando el día en la Catedral Metropolitana con la celebración de vísperas junto al episcopado.

El martes 10, León XIV viajará a la provincia de Córdoba. A las 10:00 oficiará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego se reunirá con el clero local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Tras retornar a Buenos Aires, el pontífice cerrará la jornada a las 20:15 con una vigilia juvenil nuevamente en el barrio de Palermo.

En la jornada final del miércoles 11, la agenda contempla la visita a un complejo penitenciario federal y una misa a las 10:00 en la plaza de la Basílica de Luján.

La despedida oficial se realizará a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde despegará a las 14:00 con destino a Lima, Perú, para concluir su gira sudamericana.