Legislatura fueguina: retoman el debate por el financiamiento educativo y evalúan cambios al proyecto del Ejecutivo

Presidente de la Comisión legislador Matías Lapadula | Foto: Archivo

La Comisión de Economía y Presupuesto N°2 de la Legislatura provincial retomará este martes el análisis del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo sobre financiamiento educativo. La discusión se centra en el expediente que busca garantizar recursos para el sector, en medio de cuestionamientos legislativos sobre el origen de los fondos y la presión fiscal.

La comisión que encabeza el legislador Matías Lapadula (Provincia Grande) se reunirá desde las 12 para continuar con el debate del asunto N° 519/26, una iniciativa enviada por el Gobierno provincial que cuenta con trámite de urgencia y un plazo de 30 días corridos —con vencimiento a principios de noviembre— para su definición en el recinto.

Los ejes del proyecto y las modificaciones en discusión

El texto original enviado por la administración central planteaba la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo con fuentes de recursos que generaron fuertes rispideces con los bloques legislativos, sectores gremiales y cámaras empresariales.

Entre los puntos más resistidos del proyecto inicial figuraba la aplicación de una alícuota adicional del 3% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la modificación de exenciones previstas en el Código Fiscal, medidas que alertaron al sector comercial e industrial por el impacto directo en la actividad económica.

Ante las críticas por el aumento de cargas tributarias, el debate en comisiones —que también involucró a la Comisión de Educación N° 4— derivó en modificaciones orientadas a eliminar gravámenes que afectaban el consumo y las administraciones municipales, abriendo paso a la búsqueda de esquemas alternativos de financiamiento sin la necesidad de aplicar "impuestazos".