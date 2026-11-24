El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) difundió su informe de ocupación correspondiente al pasado fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. De acuerdo con el relevamiento, la provincia de Tierra del Fuego registró un promedio general que superó el 70% de las plazas disponibles, impulsado por un buen movimiento de viajeros en lo que se considera temporada baja.

En Ushuaia, los niveles más altos se registraron en los hoteles, que alcanzaron el 88% de ocupación, seguidos por las hosterías con un 83% y los hospedajes turísticos con un 81%. Por su parte, Tolhuin presentó un desempeño destacado, con un 100% de capacidad cubierta en sus hosterías y un 64% en cabañas, que representan las dos modalidades principales de la localidad.

A nivel general en toda la provincia, el mayor promedio por tipología de alojamiento correspondió a las hosterías con un 94%, seguidas por los hoteles con un 76% y los hospedajes con un 75%. En Río Grande, el informe destacó que las casas y departamentos de alquiler temporario (CAT y DAT) fueron la opción más elegida, alcanzando el 40% de ocupación.

El balance del sector

Respecto a los resultados, el presidente del INFUETUR, Dante Querciali, valoró el movimiento de visitantes en una época del año ajena a los picos tradicionales. "Cada visitante que eligió Tierra del Fuego en esta época ratifica el atractivo de la provincia durante todo el calendario y el trabajo sostenido para dinamizar la llegada de viajeros", señaló el funcionario.

El relevamiento estadístico fue elaborado por el organismo provincial junto a la Secretaría de Turismo de Ushuaia y el Municipio de Tolhuin. La metodología consistió en encuestas telefónicas a los establecimientos realizadas entre 24 y 48 horas antes del inicio del fin de semana largo. En la capital fueguina se aplicó un diseño muestral estratificado con un 95% de nivel de confianza y un 10% de margen de error, mientras que en el resto de las ciudades se promediaron las respuestas obtenidas.