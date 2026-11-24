La Municipalidad de Río Grande recordó que continúa vigente el beneficio de bonificación en el impuesto inmobiliario para aquellos vecinos que planten árboles en las veredas de sus viviendas y asuman el compromiso de cuidarlos y mantenerlos.

La iniciativa, establecida mediante la Ordenanza N.º 3838/18, contempla un descuento por cada ejemplar plantado, con un límite máximo de tres árboles por frentista. De acuerdo con el Decreto Municipal N.º 995/25, el plazo para solicitar la bonificación se extiende hasta el 15 de diciembre inclusive.

Cómo tramitar el beneficio

Los interesados pueden enviar su solicitud al correo electrónico [email protected] o presentarla de forma presencial en la Mesa de Entrada General del Municipio, ubicada en Elcano 203. Para iniciar el trámite es necesario adjuntar una nota firmada por el titular del inmueble, fotografías de los árboles plantados y una copia del DNI.

Es importante tener en cuenta que el descuento debe renovarse anualmente. Por ese motivo, los vecinos que hayan accedido al beneficio en años anteriores también deberán volver a presentar la documentación correspondiente para mantener la bonificación durante el período actual.