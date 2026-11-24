Legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula | Foto: Archivo

Al finalizar el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Legislatura de Tierra del Fuego, el legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, adelantó que no acompañará la modificación tarifaria impulsada por el Ejecutivo provincial, la cual calificó como un "impuestazo", y exigió una solución de fondo para la deuda de coparticipación que afecta a los municipios.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el legislador confirmó que la semana pasada finalizó el cronograma de presentación de las distintas áreas y que la reunión de comisión está convocada para el próximo jueves. Sin embargo, advirtió que falta que el Ministerio de Economía presente las adecuaciones pendientes, vinculadas a los parámetros del presupuesto nacional y a la financiación de los anticipos de coparticipación acordados con la Nación.

"El presupuesto plantea un déficit y plantea también un financiamiento de ese déficit con emisión de deuda y emisión de letras. Nos tienen que explicar claramente en qué consiste este programa para revertir la situación de desequilibrio", sostuvo Lapadula, quien remarcó que la exposición de los funcionarios mostró un panorama alejado de la realidad.

El rechazo a la suba de impuestos y la deuda con el Municipio

El punto de mayor fricción es la tarifaria incluida en el proyecto oficial. Lapadula fue categórico al señalar que la iniciativa aumenta más de 300 alícuotas del nomenclador fiscal y que representa unos 60.000 millones de pesos adicionales. "No es posible avanzar con esa modificación. Estamos hablando claramente de un impuestazo que castiga al comercio y a las pymes", afirmó.

El legislador cuestionó el destino de esos fondos y exigió explicaciones sobre si se utilizarán para financiar el déficit o para revertir el desmanejo. En contraposición, propuso realizar una readecuación basada en la estimación de fondos del presupuesto nacional, el cual contempla más recursos para la provincia. "Con eso hay que trabajar para evitar un tarifazo como este", indicó.

En otro tramo de la entrevista, Lapadula se refirió al conflicto por la deuda de coparticipación que el Gobierno provincial mantiene con el Municipio de Río Grande. El legislador reveló que planteó esta situación en la primera reunión de presupuesto y criticó la postura del Ejecutivo. "El gobierno realmente no ve eso como una obligación. Se cree que es un gasto del gobierno cuando no lo es, son fondos que directamente pertenecen a los municipios", denunció.

En ese sentido, señaló que hubo un cruce en comisión y exigió que se frene el crecimiento de la deuda, se establezca una planificación para reducirla y se transfieran los fondos que las comunas necesitan para funcionar. "El gobierno tendrá que entender que no pueden financiar su déficit con plata que es de los municipios", sentenció.

Respecto al cronograma legislativo, el legislador indicó que la idea es consensuar un dictamen para el 10 de diciembre, día en que se realizará la sesión. Asimismo, destacó que buscarán avanzar antes de fin de año con otras iniciativas de distintos bloques, entre ellas un proyecto de ley para regular los juegos online y prevenir la ludopatía en los jóvenes.