Ataque masivo con drones y misiles en Ucrania: al menos siete muertos y decenas de heridos tras una noche de bombardeos rusos

Una nueva oleada de bombardeos rusos con drones de ataque y aviación azotó durante la madrugada a diversas regiones de Ucrania, dejando un saldo provisorio de al menos siete personas muertas y decenas de heridos, además de severos daños en viviendas, centros logísticos y servicios públicos.

La región de Kirovograd fue una de las más castigadas, permaneciendo bajo un ataque continuo de drones durante más de diez horas. En la capital provincial y en los distritos de Kropyvnytskyi y Novoukrainka se registraron 25 localizaciones afectadas, con impactos en empresas, depósitos, viviendas e infraestructura de transporte que provocaron múltiples incendios. El reporte oficial confirmó tres muertos y seis heridos en la zona.

En la región de Dnipropetrovsk, los ataques enemigos alcanzaron a cinco distritos, cobrándose la vida de dos personas en el distrito de Dnipró y dejando tres heridos en Pavlohrad. Asimismo, en Sloviansk (provincia de Donetsk), un bombardeo aéreo destruyó viviendas y dejó atrapadas a varias personas bajo los escombros; los equipos de rescate recuperaron los cuerpos sin vida de dos víctimas tras retirar más de 40 toneladas de material.

La ofensiva también se sintió con fuerza en Odesa, donde drones "Shahed" alcanzaron un supermercado —provocando un incendio de gran magnitud que dejó cuatro heridos— y dañaron edificios residenciales en la capital regional y el distrito de Bilhorod-Dnistrovskyi. Por su parte, en Kiev y sus alrededores, así como en las provincias de Ternópil, Járkov y Níkopol, las autoridades reportaron heridos, casas destruidas y daños en instalaciones industriales.

Tras la jornada de ataques, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sostuvo que esta intensificación de los bombardeos representa una respuesta de Moscú ante las recientes discusiones internacionales sobre un eventual levantamiento de sanciones a Rusia.

El mandatario remarcó que las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa deben mantenerse para no financiar la agresión militar y exigió mayor firmeza a los aliados occidentales para frenar la ofensiva.