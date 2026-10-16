Compartir la plata: más del 30% de las parejas o familias manifiesta tener fricciones con el manejo de la plata

Un relevamiento exclusivo realizado por la consultora Focus Market para Naranja X sobre 3.850 casos en todo el país expone la existencia de una “factura invisible”: un costo económico, social y emocional generado por la pérdida de tiempo, la falta de rendimiento del capital y las fricciones en parejas y familias por el manejo de la plata.

Aunque la digitalización del dinero alcanzó marcas históricas en la Argentina (16 millones de hogares, de los cuales 3 cada 4 están integrados por más de una persona) con un volumen que superó las 777 millones de transferencias inmediatas mensuales según datos del Banco Central, la administración de los gastos colectivos en los hogares sigue operando de manera artesanal.

El primer gran drenaje de recursos es administrativo. La gestión cotidiana de alquileres, servicios, expensas y compras del hogar continúa apoyándose en transferencias dispersas, mensajes de chat y planillas caseras. Esta dinámica provoca que más del 80% de las familias dedique tiempo semanal a coordinar pagos y corregir errores, lo que en el caso de quienes superan las dos horas mensuales representa al menos 24 horas al año destinadas exclusivamente a la burocracia doméstica.

Esta desorganización trasciende lo financiero e impacta en la convivencia: casi tres de cada diez personas afirman haber tenido discusiones por dinero en el último año, mientras que un 34% prefiere no reclamar lo que le corresponde para evitar conflictos, asumiendo un costo de su propio bolsillo. De hecho, aunque la restricción de ingresos explica casi la mitad de los desacuerdos, el 40% de las fricciones responde directamente a fallas de gestión, como olvidos, falta de transparencia en los aportes y la mezcla de cuentas personales con las colectivas.

“Compartir gastos no es solamente decidir cuánto aporta cada persona. También implica coordinar vencimientos, saber qué se pagó, quién tiene pendiente una tarea y dónde está el dinero hasta que llegue el momento de usarlo. Cuando esa información queda repartida entre cuentas, mensajes y comprobantes, aumenta la posibilidad de olvidos y diferencias que podrían evitarse con una administración más ordenada”, explica Damián Di Pace, director de Focus Market.

A la carga de tiempo se suma un costo de oportunidad directo sobre los ingresos. A pesar de la disponibilidad de herramientas financieras digitales, siete de cada diez argentinos no ponen a rendir el dinero destinado a cubrir sus gastos fijos, aun cuando se trata de compromisos previsibles en fechas y montos.

El estudio señala, además, que el 38% deja estos fondos inmóviles en cuentas personales sin remuneración, un 22% los transfiere por adelantado al administrador del hogar y un 10% los mantiene en efectivo. Apenas tres de cada diez encuestados utilizan cuentas con rendimiento para el dinero común.

“A medida que se digitalizaron los pagos, mover dinero dejó de ser el principal obstáculo. El siguiente paso es administrarlo mejor mientras espera ser usado. En gastos con fechas previsibles, ordenar el flujo y evitar que la plata quede ociosa puede mejorar la economía del hogar sin necesidad de modificar su nivel de ingresos, agrega Di Pace.

Cuenta compartida de Naranja X: manejar la plata sin fricciones

Frente a este diagnóstico, Naranja X presentó Cuenta compartida, la solución que permite organizar los gastos y gestionar las finanzas que ya se comparten: el súper, los servicios, el alquiler, un viaje o un regalo entre varios.

En la app Naranja X se pueden tener la Cuenta Personal, en pesos y en dolares, la Cuenta Negocio para quienes necesiten administrar las finanzas de sus negocios y proyectos por separado y crear hasta 3 Cuentas compartidas según los casos de uso que cada persona necesite. Todas funcionan por separado, por lo que la plata de cada una se mantiene independiente y nunca se mezcla con la del grupo, pero el usuario las ve en un solo lugar.

Con esta propuesta, la fintech -que cuenta con más de 10 millones de clientes en el país- busca extender a las finanzas colectivas la misma eficiencia que ya transformó los pagos individuales, eliminando la fricción de la gestión compartida a través de la tecnología.