Dolor en TN por la muerte de "Confe", el reconocido meteorólogo del canal

"Confe" ayer dando el tiempo para el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

El reconocido meteorólogo, periodista y divulgador científico Fernando Confessore murió en las primeras horas de este viernes a los 58 años tras sufrir una descompensación repentina en su vivienda. La noticia provocó una profunda consternación en la señal Todo Noticias (TN), canal al que pertenecía desde hacía más de treinta años.

El deceso ocurrió cerca de las 3 de la mañana en su domicilio. Tras recibir el alerta por una descompensación, personal de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, aunque no lograron revertir el cuadro y constataron el fallecimiento.

La confirmación de la noticia fue transmitida en vivo durante la emisión matutina del canal por el conductor Mario Massaccesi, quien expresó el impacto de la pérdida entre sus colegas de redacción. "Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue 'el del tiempo', que entró al canal en diciembre de 1995", manifestó visiblemente conmovido.

Confessore inició su formación profesional en el Instituto Nacional de Aviación Civil y se graduó en 1992 como pronosticador meteorológico en la Universidad de Buenos Aires. Tras desempeñarse en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994, se incorporó a la empresa Artear en 1995, donde desarrolló una extensa carrera en pantallas como TN y El Trece, además de coescribir libros de divulgación y colaborar en distintos medios radiales.