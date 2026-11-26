Tras más de cinco horas de debate en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves por 43 votos afirmativos contra 29 negativos el proyecto de ley de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo, que dispone la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027 e incorpora el régimen de Ficha Limpia.

De esta manera, la iniciativa obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo. Al tratarse de una modificación del régimen electoral, la Constitución Nacional exigía una mayoría absoluta agravada de 37 voluntades, piso que el oficialismo superó con amplitud al articular sus 21 votos propios con el respaldo de bancadas de la UCR, el PRO y bloques provinciales.

El texto avalado por la Cámara alta introduce dos cambios centrales en el sistema político argentino con vistas al próximo turno electoral:

Suspensión de las PASO 2027: Deja sin efecto la realización de las primarias obligatorias a nivel nacional para las próximas elecciones, permitiendo que cada partido o alianza política defina sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos.

Incorporación de Ficha Limpia: Establece la inhabilitación para postularse a cargos electivos nacionales para aquellos dirigentes que cuenten con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos, impidiendo así que personas con fallos ratificados por tribunales de alzada integren boletas electorales.

Con este resultado, el Gobierno nacional consiguió un avance legislativo clave dentro de su agenda institucional, dejando ahora en manos de la Cámara baja la sanción definitiva de la norma.